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Французский "человек-паук" вновь забрался на башню "Тоталь" в Париже

Общество
14 марта, 20:15 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Сразу после этого Алена Робера арестовала полиция

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ПАРИЖ, 14 марта. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Знаменитый французский скалолаз Ален Робер, получивший прозвище "человек-паук" за восхождения без снаряжения и страховки, забрался в среду днем на башню "Тоталь", расположенную в парижском деловом квартале Дефанс.

Об этом сообщает газета Le Parisien.

Робер уже семь раз покорял 187-метровый небоскреб. За происходящим снизу и из окон соседних зданий наблюдали сотни человек. По завершении подъема скалолаз был арестован полицией.

Ранее Робер за свои достижения попал в Книгу рекордов Гиннесса. На его счету многочисленные восхождения на высотные строения по всему миру. В частности, "человек-паук" покорил Башни Петронас в Куала-Лумпуре, офисы банков различных стран, главное здание МГУ в Москве, самое высокое здание в мире - небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае.

Как ранее Робер признался журналистам, он собирается заниматься этим до 65-70 лет.

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