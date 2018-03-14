Глава ЯНАО присоединился к "Межнациональной зарядке"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин принял участие в приуроченной к выборам президента всероссийской эстафете "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов", отжавшись от пола 20 раз на кулаках. Видеоролик, где глава региона выполняет упражнение в домашней обстановке и в футболке с изображением Че Гевары, появился в интернете в среду.

"Посмотрел я, как вы отжимаетесь 18 раз и собираетесь идти на выборы президента РФ. Настоящие мужики должны [уметь] отжиматься на кулаках. Принимаю эстафету", - сказал Кобылкин, перед тем как начать отжимания.

Эстафета "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов" организована Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) и приурочена к выборам президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года. Она стартовала 1 марта и будет проходить в разных регионах страны до дня голосования. Предполагается, что участники эстафеты, в которой может принять любой желающий, выполнят 180318 спортивных упражнений: подтягиваний, приседаний, и других, на выбор участника. Число упражнений символизирует дату голосования.

К акции можно присоединиться и в социальных сетях. Для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов, в частности Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева.