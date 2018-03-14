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Главред RT надеется, что британский регулятор не лишит телеканал лицензии

Общество
14 марта, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Маргарита Симоньян поблагодарила Марию Захарову за ее предупреждение ответить на подобный шаг зеркально

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян надеется, что британский медирегулятор Ofcom не лишит телеканал RT лицензии на вещание в стране. Об этом она заявила в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Они этого не сделали, наверно, надеюсь, бог даст, и не сделают. Как мне представляется, по единственной причине. Спасибо Марии Захаровой [официальный представитель МИД РФ], которая в эфире программы "60 минут" заявила, что если RT выгонят из Великобритании, все британские СМИ выгонят из России. Как у нас говорится: "я на это пойтить не могу", они на это "пойтить" не могут, поэтому мы остаемся", - сказала главред RT.

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Захарова, Мария Владимировна
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