Главред RT надеется, что британский регулятор не лишит телеканал лицензии

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян надеется, что британский медирегулятор Ofcom не лишит телеканал RT лицензии на вещание в стране. Об этом она заявила в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Они этого не сделали, наверно, надеюсь, бог даст, и не сделают. Как мне представляется, по единственной причине. Спасибо Марии Захаровой [официальный представитель МИД РФ], которая в эфире программы "60 минут" заявила, что если RT выгонят из Великобритании, все британские СМИ выгонят из России. Как у нас говорится: "я на это пойтить не могу", они на это "пойтить" не могут, поэтому мы остаемся", - сказала главред RT.