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Путин благодарен крымчанам за решение о воссоединении с Россией

Общество
14 марта, 19:42 дата обновления: 14 марта, 20:04 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 14, марта. /ТАСС

Президент отметил, что своим решением четыре года назад крымчане "восстановили историческую справедливость"

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© Михаил Метцель/ТАСС

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил крымчан за то, что они своим решением о воссоединении с Россией четыре года назад восстановили историческую справедливость, нарушенную в советские времена.

"Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России", - сказал Путин, выступая на концерте-митинге в Севастополе, приуроченном к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

ТАСС/Ruptly

Как подчеркнул глава государства, своим решением крымчане "восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно, даже по советским законам, были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР".

"Вы своим решением показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение - проголосовали за свое будущее и будущее ваших близких", - сказал Путин. Обратившись к участникам митинга "дорогие мои", глава государства подчеркнул, что "нам еще очень много надо будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом".

"Это все вещи долгосрочного характера, но мы их делаем, будем делать, и обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе, мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи", - заявил президент РФ.

 

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