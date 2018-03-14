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Тысячи людей собрались в Севастополе на концерт в честь возвращения Крыма в РФ

Общество
14 марта, 19:37 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 14, марта. /ТАСС

Перед зрителями выступают известные российские исполнители, а также участники Крымской весны

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Тысячи севастопольцев и крымчан пришли на площадь им. П. С. Нахимова в Севастополе на концерт в честь четырехлетней годовщины возвращения полуострова в состав РФ, передает корреспондент ТАСС с места событий. По данным властей, в мероприятии участвуют около 40 тыс. человек.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского госпереворота в Киеве. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя (явка составила 80%), 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.

Концерт начался в 17:00 мск. Перед зрителями уже выступили группа "Любэ", Вика Цыганова, группы "Декабрь" и "Градусы". А продолжат концерт Хор Турецкого, Денис Майданов, Олег Газманов и многие другие.

Со сцены звучат поздравления от участников Крымской весны. Так, народный мэр Севастополя, а сейчас депутат городского парламента отметил роль каждого севастопольца в этих событиях. А командующий ЧФ РФ адмирал Александр Витко подчеркнул роль флота и вежливых людей, присутствие которых обеспечило мирный и бескровный выбор крымчан на историческом референдуме 16 марта 2014 года. "Пока есть Черноморский флот, Крым и Севастополь будут русскими", - отметил Витко.

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