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Орловской области нужно до 1 млн рублей для запуска паллиативной службы

Общество
14 марта, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Глава региона отметил, что запускать центры необходимо на базе пустующих помещений

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Орловской области необходимо порядка 1 млн рублей дополнительных средств на закупку обезволивающих препаратов, чтобы запустить региональную паллиативную службу. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Клычков в Москве в кулуарах форума "Россия - страна возможностей".

"Вопрос многогранный, начиная от необходимости дофинансирования части обезболивающих лекарств. Я с этой просьбой обратился к министру здравоохранения [Веронике] Скворцовой. Там небольшая сумма, около 1 млн рублей на доплаты, на компенсации", - сказал он.

Кроме того, по словам губернатора, необходимо на федеральном уровне утвердить тарифы на оказание паллиативной помощи. "На сегодняшний день тарифы не обеспечивают возможность оказания этой помощи в рамках ОМС. С одной стороны мы должны обеспечить лекарства, с другой - мы должны на федеральном уровне определиться наконец с тарифами. Как только будут тарифы, тогда, я думаю, будут открыты все двери", - отметил он.

Клычков считает, что запускать паллиативные центры необходимо на базе пустующих помещений. "У нас в районных центрах, население которых сократилось, много свободных площадей. И это возможно [использовать] для хосписов, для центров паллиативной помощи", - сказал Клычков.

По мнению врио губернатора, подобный механизм может применяться не только в Орловской области, но и в других регионах. В частности, по его словам, такой вариант сейчас прорабатывается в Санкт-Петербурге.

О форуме

Форум "Россия - страна возможностей" проходит в Москве на ВДНХ с 13 по 16 марта, в нем задействованы участники 13 проектов, входящих в открытую одноименную платформу, созданную по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В первом форуме примут участие более 6 тыс. представителей всех проектов из различных регионов России: творческая молодежь, активисты и лидеры школьного самоуправления, представители волонтерских объединений, лидеры молодежных некоммерческих организаций, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер деятельности. Цель форума - развитие сообщества перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

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Персоны
Клычков, Андрей Евгеньевич
Темы
Орловская область
Страны
Россия
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