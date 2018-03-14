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Кадетский корпус планируют создать в Ботлихском районе Дагестана

Общество
14 марта, 20:35 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 14, марта. /ТАСС

Глава района ортметил, что открытие кадетского корпуса позволит предотвратить отток молодежи из района

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МАХАЧКАЛА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Ботлихского района Дагестана готовы создать на своей территории кадетский корпус, для этого уже есть необходимая инфраструктура, рассказал ТАСС в среду глава района Магомед Патхулаев.

Во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Дагестан встретился с представителями общественности, во встрече участвовали представители Ботлихского и Цумадинского районов, где в 1999 году велись боевые действия против вторгшихся в Дагестан бандформирований. Участники встречи говорили о необходимости строительства школ и спортивных залов, высказали идею создания в регионе кадетского корпуса.

"Мы предложили создать в Ботлихском районе кадетский корпус или суворовское училище для всех горцев, чтобы молодежь, дети могли там учиться и готовиться к тому, чтобы защищать Родину <...> У нас для этого есть все условия: есть инфраструктура, ничего не надо строить с нуля <...> Если решение о создании такого учебного заведения будет принято, можно набирать преподавателей, детей и начинать учебный процесс ", - сказал Патхулаев.

По его словам, открытие кадетского корпуса позволит, в частности, предотвратить отток молодежи из района. "Нужно, чтобы наша молодежь не уходила в другие регионы. Проблемы с ростом населения у нас нет, но люди не знают, куда направить детей учиться", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, как рассказал Патхулаев, жители района обратились к главе государства с просьбой оказать содействие в создании новых рабочих мест, в строительстве жилья для привлеченных из других регионов специалистов, прежде всего учителей и врачей. "Мы попросили рассмотреть вопрос о строительстве многоквартирного жилого дома для приглашенных специалистов, так мы сможем обеспечить наши школы и больницы хорошими педагогами и врачами <...> Сейчас у нас идет реконструкция больницы, в этом году она будет полностью завершена, там будет новое оборудование, нужны будут хорошие грамотные профессионалы. Но чтобы они приехали к нам, мы должны обеспечить их комфортным жильем", - сказал глава района.

Вторжение бандформирований на территорию Дагестана произошло 7 августа 1999 года, боевые действия велись более месяца на территории двух районов республики - Ботлихского и Цумадинского. Вместе с военнослужащими против боевиков воевали местные ополченцы.

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