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Генсек ООН назвал Хокинга борцом за использование науки на всеобщее благо

Общество
14 марта, 20:41 UTC+3 ООН ООН 14, марта. /ТАСС

Антониу Гутерриш также отметил, что ученый отрыл человечеству тайны космоса и потенциал "внутри нас самих"

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ООН, 14 марта. /ТАСС/. Стивен Хокинг открыл тайны космоса и показал, каким потенциалом обладает человек. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с кончиной британского ученого.

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"Стивен Хокинг был космической силой и служил вдохновением. Он открыл для нас тайны космоса и потенциал внутри нас самих. ООН лишилась друга, а мир - сильного борца за использование науки на всеобщее благо", - написал Гутерриш на своей странице в Twitter.

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 году в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован амиотрофический склероз. Спустя 22 года после воспаления легких ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.

Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация. Он автор множества научно- популярных книг, в том числе таких, как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке".

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Персоны
Хокинг, Стивен Гутерриш, Антониу
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