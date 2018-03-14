Генсек ООН назвал Хокинга борцом за использование науки на всеобщее благо

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Стивен Хокинг открыл тайны космоса и показал, каким потенциалом обладает человек. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с кончиной британского ученого.

"Стивен Хокинг был космической силой и служил вдохновением. Он открыл для нас тайны космоса и потенциал внутри нас самих. ООН лишилась друга, а мир - сильного борца за использование науки на всеобщее благо", - написал Гутерриш на своей странице в Twitter.

Stephen Hawking was a cosmic force and an inspiration. He taught us the mysteries of outer space and the potential of our inner selves. The United Nations has lost a friend and the world a strong advocate of science for the common good. — António Guterres (@antonioguterres) March 14, 2018

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 году в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован амиотрофический склероз. Спустя 22 года после воспаления легких ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.

Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация. Он автор множества научно- популярных книг, в том числе таких, как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке".