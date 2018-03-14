Путин обещал приехать в мае на открытие Крымского моста

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в преддверии четвертой годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией совершил поездку в Краснодарский край и на полуостров. Глава государства изучил положение дел в развитии транспортной инфраструктуры региона и выразил надежду на то, что ее важнейшая составляющая - Крымский мост - будет запущен досрочно, уже к началу курортного сезона.

Глава государства ознакомился с тем, как строится мост. Со стороны Краснодарского края по уже готовому участку автомобильного моста президент проехал на автобусе на самый большой пролет моста - арочный. Это единственное место, где под сооружением могут проходить корабли. Часть пролета Путин прошел пешком.

Здесь же президент поговорил со строителями. Путин пообещал им приехать на открытие автомобильной части транспортного перехода на полуостров.

Затем президент отправился в Крым, где осмотрел новый терминал аэропорта Симферополь, а завершил свою поездку в регион Путин участием в митинге-концерте "Россия. Севастополь. Крым". Поздравив крымчан с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией, глава государства назвал их решение на референдуме 16 марта 2014 года примером того, "что такое настоящая, а не показная демократия".

Мощный объект с опережением графика

В беседе с рабочими на Крымском мосту президент напомнил, что строительство перехода через Керченский пролив - "это проект, который пытались реализовать еще при царе-батюшке: начинали, уже готовились к проектным работам, Первая Мировая война не дала этим планам реализоваться". "Потом в 1930-е годы пытались - тоже не смогли и позже тоже пытались - ничего не получилось, а у вас получилось. Это здорово!" - сказал Путин. Он поблагодарил строителей за работу, обратив внимание, что они прибыли из многих регионов России на эту стройку.

"Надеюсь, еще будет возможность поздравить вас с окончанием строительства всего комплекса" - добавил президент, получив в ответ приглашение приехать на открытие автомобильного движения. "Постараюсь приехать!" - пообещал он.

Сопровождавший главу государства руководитель компании "Стройгазмотаж" (генподрядчика строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг доложил, что автомобильная дорога по плану должна открываться в декабре 2018 года, "но в мае будет готова". "Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться", - отметил Путин.

"Интересный объект, мощный и получается даже раньше срока", - сказал глава государства, говоря о проекте моста, который станет самым длинным в Европе. Президент удивился, что с некоторыми операциями строителям удалось справиться буквально за считаные часы в связи с особенностями погодных условий.

При этом Путин обратил внимание на то, что "еще нужны подъездные пути, чтобы дорожники там поработали как следует". "Надеюсь, что все будет доведено до конца, как положено, в срок или даже раньше срока", - сказал он, призвав при этом обязательно обеспечить надлежащее качество работ.

Говоря о второй части работ - строительстве железнодорожной части моста, - президент заметил, что "еще предстоит многое сделать ". Ввод в эксплуатацию этой части планируется на конец 2019 года.

Автодороги Крыма

Путин уделил внимание и развитию автодорожной сети полуострова. Уже в Симферополе он заслушал доклад министра транспорта Максима Соколова о ходе работ над автотрассой "Таврида" от Керчи до Симферополя.

По словам министра, две полосы из запланированных четырех будут полностью готовы к концу текущего года. "К концу 2018 года две полосы уже будут до Симферополя полностью реконструированы, и подрядчик переключится на строительство и реконструкцию оставшихся полос", - сказал он, подчеркнув, что полностью проект, в том числе на участке до Севастополя, должен быть завершен к 2020 году.

Путин на макете трассы указал на место ее состыковки с подходом к Крымскому мосту, уточнив, не возникнет ли проблем при переходе дороги от четырехполосной к двухполосной. Соколов отметил, что там предусмотрен 9-километровый участок, который позволит обеспечить плавное изменение ширины трассы и минимизировать заторы.

Министр доложил и о планах развития трасс в Краснодарском крае, в том числе о проекте строительства и реконструкции дороги от Новороссийска до Джубги. "Это новый проект, дорогостоящий, но рассчитываем, если будет увеличение объемов дорожного строительства, как раз предложить его для превращения в современную четырехполосную дорогу. Стоимость этого участка ориентировочно чуть более 200 млрд рублей", - сказал Соколов.

Новый аэропорт

В ходе поездки Путин осмотрел новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь. Президенту показали зал регистрации с "Зеленой стеной" длиной 110 метров - самой большой в Европе стеной из растений внутри здания, зону обработки багажа, где размещена впервые созданная в России с 1991 года полностью отечественная система, рассказали туристической инфраструктуре, а в зоне телетрапов - о строительстве перронов.

Во время осмотра аэровокзала Путину сообщили, что 18 марта здесь будет организован избирательный участок для строителей, которые захотят принять участие в выборах президента РФ. Главе государства также рассказали, что в аэропорту предусмотрена отдельная зона для приема детских групп, в том числе прибывающих в "Артек", зона для организованных групп и т. д. Путин поинтересовался, достаточно ли будет возможностей нового терминала для обеспечения потребностей возросшего пассажиропотока в Крым, и получил утвердительный ответ.

Международный аэропорт Симферополь расположен в 12 км от центра столицы Республики Крым и входит в первую десятку российских аэропортов по объему пассажирских перевозок. Пассажиропоток здесь в 2017 году составил 5,1 млн человек. Регулярные рейсы в Симферополь выполняют более 15 отечественных авиакомпаний, в весенне-летний период перелеты осуществляются по 63 направлениям. Новый терминал должен начать функционировать к майским праздникам.

Кроме того, замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров проинформировал главу государства о том, что новая взлетно-посадочная полоса в севастопольском аэропорту Бельбек будет готова в текущем году. "В этом году полоса и, собственно, вся инфраструктурная часть, которая за счет [федеральной целевой] программы, будут закончены. Это будет своего рода филиал [Симферопольского] аэропорта, более, наверное, экономичный с точки зрения обслуживания и прочего", - отметил замминистра.

Энергоснабжение улучшится

В Симферополе президент РФ также выслушал доклад главы Минэнерго Александра Новака о планах запуска первых энергоблоков Симферопольской (Таврической) и Севастопольской (Балаклавской) ТЭС в Крыму общей мощностью 470 Мвт. По его словам, это будет сделано в конце мая текущего года, что обеспечит хороший резерв для энергоснабжения полуострова.

"В целом мы в течение 2018 года закончим строительство вторых пусковых станций. Планируем, что в Севастополе - это июнь, в Симферополе, наверное, где-то во втором полугодии", - сказал министр. При этом он отметил, что ввод второй очереди не критичен, так как основная генерация к этому времени уже будет запущена.

На вопрос Путина, все ли работы идут по графику, Новак ответил утвердительно.

Настоящая демократия

В завершение рабочей поездки Путин прибыл на митинг-концерт в Севастополе, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Президент поблагодарил крымчан за их решение в 2014 году о вхождении в состав РФ.

"Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей Родины, дом нашей матушки-России", - сказал Путин. Своим решением крымчане "восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно даже по советским законам были отторгнуты от РСФСР".

"Вы своим решением показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение - проголосовали за свое будущее и будущее ваших близких", - сказал Путин.

Обратившись к участникам митинга словами "дорогие мои", президент подчеркнул, что "нам еще очень много надо будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом". "Это все вещи долгосрочного характера, но мы их делаем, будем делать, и обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе, мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи", - заявил глава государства.