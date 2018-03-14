Крымчане и севастопольцы отмечают годовщину воссоединения с Россией

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Сорок тысяч крымчан и севастопольцев, по данным властей, пришли в среду вечером на площадь Нахимова в Севастополе, чтобы отпраздновать четырехлетнюю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Праздник отметили концертом, поздравить жителей полуострова приехал президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ТАСС.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года, после февральского госпереворота в Киеве, власти Севастополя и Крыма провели референдум о воссоединении с Россией. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев при явке 80%, 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.

Митинг-концерт начался в 17:00 мск, к этому времени над площадью имени Нахимова развивались сотни флагов России, Крыма и Севастополя.

"Четыре года назад состоялся судьбоносный референдум, на котором безоговорочное большинство жителей Севастополя и Крыма проголосовало о включении полуострова с состав РФ, и Крым вернулся домой", - сказал со сцены ведущий концерта певец Александр Маршал. Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров открыл концерт знаменитым "Севастопольскими вальсом", севастопольцы спели любимую песню вместе с ним.

Поздравление президента

Поздравить жителей полуострова приехал президент России Владимир Путин. "Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей Родины, дом нашей матушки России", - сказал президент.

Как подчеркнул глава государства, своим решением крымчане "восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно даже по советским законам были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР".

"Вы своим решением показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение - проголосовали за свое будущее и будущее ваших близких", - сказал Путин, подчеркнув, что "нам еще очень много надо будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом".

"Это все вещи долгосрочного характера, но мы их делаем, будем делать и обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе, мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи", - сказал президент.

Участники Крымской весны

Со сцены звучали поздравления от участников событий Крымской весны. Депутат городского парламента Алексей Чалый, которого в те дни называли "народным мэром", отметил роль каждого севастопольца в этих событиях. А командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко подчеркнул роль флота и "вежливых людей", присутствие которых обеспечило мирный и бескровный выбор крымчан на референдуме 16 марта 2014 года.

"Пока есть Черноморский флот, Крым и Севастополь будут русскими", - сказал Витко. После этих слов группа "Декабрь" исполнила песню "Севастополь останется русским".

В концерте также участвовали Олег Газманов, группа "Любэ", Вика Цыганова, Денис Майданов, "Хор Турецкого", арт-группа "Сопрано Турецкого".

Крым - "территория любви"

Как отметил народный артист России Михаил Турецкий, этот праздник - свидетельство возрождения Крыма. Он назвал Крым "территорией любви".

"Мы - "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого" - приехали устроить здесь большой праздник, мы хотим сегодня обозначить эту невероятную весну, начало мощного подъема Крымского полуострова, который мы наблюдаем. Это все созвучно тенденциям, которые существуют сегодня, а они такие: Крым - "территория любви", Крым нуждается, чтобы сюда приезжали люди отдыхать и чувствовали себя невероятно хорошо, Крым - это наше все сегодня", - сказал Турецкий.

На митинге-концерте звучали не только песни и поздравления. Говорили и о том, как преображается полуостров: строятся Крымский мост и федеральная трасса "Таврида", которые свяжут Крым с остальной Россией, восстанавливается инфраструктура, пришедшая в упадок в постсоветский период.