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Кадыров запустил в социальных сетях акцию "Ходи пешком"

Общество
14 марта, 20:58 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 14, марта. /ТАСС

Глава Чечни считает, что отказ от автомобиля полезен для экологии и человека

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ГРОЗНЫЙ, 14 марта. /ТАСС/.Глава Чечни Рамзан предложил своим подписчикам присоединиться к акции "ХодиПешком", отказавшись на один день от автомобиля. Об этом он сообщил на своей странице "Вконтакте".

"Я решил начать с себя, собрался с утра и через весь город пошел на работу пешком. Получил много положительных эмоций, и все благодаря тому, что решил пойти на работу пешком. Хочу призвать всех последовать моему примеру, а свои пешие истории выкладывайте под хештегом #ХодиПешком", - написал Кадыров.

По его словам, отказаться от автомобиля полезно для экологии и самого человека.

"Транспортный поток в Грозном растет с каждым днем. Каждый стремится сесть в машину, чтобы добраться даже до относительно близкого пункта назначения. Это натолкнуло меня на мысль, что было бы неплохо инициировать день отказа от автомобиля", - рассказал глава Чечни.

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