В Верховном суде РФ отказали "Гринпису" по иску о Кургальском заказнике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Верховный суд РФ в среду оставил в силе решения судов предыдущих инстанций по иску "Гринпис", в котором организация оспаривала решения правительства Ленинградской области об изменении статуса Кургальского заказника и режима его использования, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Гринпис" оспаривает постановление правительства области, которым были внесены изменения в положение о заказнике, разрешающие строительство линейных объектов на его территории. Документ вступил в силу 31 июля 2017 года. По территории заказника должен пройти газопровод "Северный поток-2".

"Подтверждаем, что в иске было отказано", - сказали в пресс-службе, добавив, что решение суда по иску, в котором правительство области выступало ответчиком, было принято в среду.

Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) "Гринпис России" Михаил Крейндлин также подтвердил ТАСС эту информацию. "Решение было сегодня. Мы пока не знаем, на чем основывался Верховный суд, поскольку судьей была объявлена резолютивная часть решения, определения суда пока нет в окончательной форме", - сказал Крейндлин.

По его словам, организация еще не решила, какими будут ее дальнейшие действия, но не исключил обращения в Европейский суд по правам человека. "Мы в любом случае считаем, что наша позиция правильная, что новое положение о заказнике, которое мы оспаривали, противоречит нормам действующего федерального законодательства. Когда мы получим определение, мы будем думать, какие наши дальнейшие действия: либо дальнейшее оспаривание - есть возможность надзорной жалобы в президиум Верховного суда, либо мы не исключаем подачи жалобы в Европейский суд по правам человека", - сказал представитель "Гринпис".

Спор о технологиях

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сказал ранее в интервью ТАСС, что решения областного суда подтвердили законность принятых правительством региона постановлений о возможности создания на территории заказника линейных объектов. Он подчеркнул, что "многие путают статус заповедника и заказника, особо охраняемой природной территории", при этом статус заказника допускает право вести строительство линейных сооружений - дорог, ЛЭП, теплопроводов, газопроводов. По его словам, власти региона уточнили в документе зонирование заказника.

Как отмечает Крейндлин, "Гринпис" "не против строительства газопровода в целом". "Мы считаем, что он может быть построен альтернативными способами, не затрагивая наземных экосистем Кургальского заказника", - пояснил он ТАСС.

По его словам, 6 марта организация передала в администрацию президента обращение, под которым поставили подписи более 60 тыс. граждан России. В обращении они просят "вмешаться в эту ситуацию и дать указание найти альтернативный маршрут или альтернативную технологию".

Ранее представители Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") сообщили, что компания разработала для строительства газопровода специальные технические решения, которые позволят существенно снизить воздействие на Кургальский заказник. По данным компании, использование специальной техники позволит на 50% сократить ширину коридора, в котором будет проложен трубопровод, это произойдет за счет строительства траншеи с вертикальными стенками, а не с пологими отвалами. После завершения строительства труба полностью скроется под землей, будет восстановлен грунт, и пути миграции животных не будут нарушены, заверяют в Nord Stream 2.

Кургальский заказник основан в 1975 году, он занимает более 55,5 тыс. га и включает полуостров Кургальский, а также прилегающую акваторию Финского залива с островами Кургальского и Тискольского рифов, островом Реймосар. В 2016 году здесь насчитывалось 800 видов высших растений, 250 видов птиц, не менее 45 видов млекопитающих, одной из визитных карточек заказника являются крупные залежки ластоногих.