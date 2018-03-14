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Мэр Ярославля от лица президента подарил мальчику щенка

Общество
14 марта, 21:23 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 14, марта. /ТАСС

Глава города надеется, что щенок станет верным другом для ребенка

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Мэр Ярославля Владимир Слепцов передал 12-летнему Илье щенка в подарок от президента России. Мальчик написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил собаку, рассказал Слепцов на своей странице в Facebook.

"Это наш юный ярославец Илья. <…> Недавно он написал письмо президенту России Владимиру Владимировичу Путину, в котором попросил щенка. Сегодня от лица главы государства сделали подарок, детская мечта Ильи осуществилась. Верим, что щенок станет верным другом для него", - написал Слепцов.

Мэр отметил, что Илья занимается джиу-джитсу и любит читать. Успехи мальчика отмечают в школе, там его портрет висит на доске почета.

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