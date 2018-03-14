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Беглов: в школах Череповца надо ликвидировать вторую смену к 2020 году

Общество
14 марта, 21:38 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 14, марта. /ТАСС

Полпред отметил, что для этого необходимо построить пять школ

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ВОЛОГДА, 14 марта. /ТАСС/. Один крупнейших промышленных центров страны, моногород Череповец Вологодской области должен ликвидировать двусменное обучение в школах к 2020 году, для этого нужно построить 5 новых школ, сказал в среду журналистам в Череповце полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

"Чтобы полностью ликвидировать вторую смену в школах, нужно построить пять школ в Череповце, это большой объем работы. Но есть федеральная программа по поручению президента России, и она должна быть завершена к 2020 году. Федеральное правительство софинансирует эти программы в регионах, потому что не все регионы могут себе это позволить", - отметил полпред.

Как добавил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, крупнейшая в области школа на 1200 мест, которую строят сейчас в растущем Зашекснинском районе города Череповца, сдадут в конце 2018 года - начале 2019 года.

Ранее губернатор сообщал, что в области 16% детей учатся во вторую смену. Для ликвидации второй смены планировали построить две крупные школы в Вологде и Череповце суммарно на 2,7 тыс. мест, школу в Кичменгском Городке, а также пять школ или пристроек к действующим школам в районах Вологодской области.

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