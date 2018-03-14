Из Восточной Гуты в среду вышел 131 мирный житель

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Из пригорода Дамаска Восточная Гута в среду были выведены 131 мирный житель, в том числе 53 ребенка, сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

"Представителями Центра по примирению враждующих сторон продолжаются переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных. Вчера удалось обеспечить выход большой группы мирных жителей в количестве 148 человек. Сегодня вышел еще 131 человек, включая 53 ребенка", - сказал он.

По свидетельствам очевидцев, вышедших из Восточной Гуты, на которых ссылаются в Центре по примирению, гуманитарная обстановка в анклаве деградирует. Население испытывает острую нехватку продуктов питания и медицинской помощи, постоянно происходят перебои водоснабжения и электропитания. Все это усиливает протестные настроения среди населения в отношении боевиков.

Как отметил Евтушенко, из Восточной Гуты не прекращаются ежедневные минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки был обстрелян район Аш-Шабур на юго-востоке столицы. Боевиками из Восточной Гуты выпущено три мины. Ранены три мирных жителя, из них один ребенок.

Гуманитарные операции

"Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает деятельность по созданию условий для нормализации гуманитарной ситуации, оказанию нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворению первоочередных нужд граждан", - подчеркнул руководитель Центра.

За прошедшие сутки организована доставка жителям населенного пункта Дарваша провинции Дамаск и города Хама продуктов питания, предметов первой необходимости и одежды общим весом 2,9 тонны. Оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 154 сирийцам, в том числе 64 детям.

"13 марта проведена гуманитарная акция в пункте временного размещения Эддуэр, куда прибыли жители из города Дума. Представители Центра по примирению передали людям продуктовые наборы с рисом, мукой, сахаром и мясными консервами общим весом 1,9 тонны. Российскими военными медиками оказана необходимая первичная медицинская помощь нуждающимся", - сказал Евтушенко.

По его словам, восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. "В свои дома в провинции Хомс вернулись 15 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 412 человек. Из зоны деэскалации "Идлиб" в провинцию Алеппо через гуманитарный коридор Тель-Султан - Абу-эд-Духур вернулись 750 жителей с личным имуществом", - заключил он.