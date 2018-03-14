Нижняя палата Конгресса США расширяет финансирование программ по защите школ

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду большинством голосов приняла законопроект, который позволит расширить финансирование программ по усилению защиты школ от вооруженных нападений. За данное решение проголосовали 407 конгрессменов из 435, лишь десять выступили против.

Авторами инициативы стали члены палаты как от Республиканской, так и от Демократической партии. Законопроектом предусмотрено создание специальной программы по выделению грантов на проведение подготовки преподавателей, учащихся, работников школ и сотрудников правоохранительных органов для того, чтобы они могли выявлять и предотвращать возможные случаи насилия. В тексте документа также говорится о создании специальной системы, которая позволит сообщать о лицах, способных пойти на преступление.

Всего из бюджета на эти цели будет выделено $50 млн. Однако эти средства запрещено расходовать на обучение учителей обращению с огнестрельным оружием. С такой инициативой ранее выступил президент США Дональд Трамп, но она встретила сопротивление в Конгрессе.

В последнее время в США уделяют особое внимание вопросам безопасности в общественных местах, в первую очередь в школах в связи с участившимися случаями стрельбы в учебных заведениях. Одним из последних таких преступлений стал расстрел учеников школы города Паркленд (штат Флорида) 14 февраля. От рук открывшего огонь 19-летнего бывшего учащегося этой школы Николаса Круза погибли 17 человек.