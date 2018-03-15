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Путин встретится с участниками форума "Россия - страна возможностей"

Общество
15 марта, 0:05 UTC+3 МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Мероприятие проходит с 13 по 16 марта на ВДНХ в Москве

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на форуме "Россия - страна возможностей" и встретится с победителями и финалистами различных проектов форума. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что в число победителей и финалистов проектов вошли "волонтеры, предприниматели (некоторые начали свой бизнес еще на школьной скамье), программисты, студенты-изобретатели, инженеры, врачи, молодые профессионалы и художники, а также специалисты и сотрудники коммерческих компаний, получившие благодаря проведенным в рамках форума конкурсам предложение по поступлению на госслужбу".

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Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Владимира Путина. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных наставников и обеспечивают преемственность лучших управленческих практик и связь поколений.

В настоящее время в состав платформы входит 14 проектов, которые делятся не несколько условных групп. Для школьников и студентов - конкурсы "Мой первый бизнес", "РДШ - территория самоуправления", "Я профессионал", "Управляй!" и "Профстажировки". Для молодых специалистов и бизнесменов - "Молодые профессионалы", "Абилимпикс", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", "Бизнес-навигатор МСП" и "Мастера Сибири". Для управленцев - конкурс "Лидеры России", а также проекты социальной направленности "Хочу делать добро", "Благодарю" и молодежный форум "Таврида".

Сам форум "Россия - страна возможностей" проходит на территории ВДНХ с 13 по 16 марта. Его работа посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов. В эти дни 6500 участников из 85 регионов страны обсуждают на 35 различных площадках поддержку проектов, входящих в открытую платформу "Россия - страна возможностей".

Для участников подготовлена насыщенная деловая программа. Мероприятия охватывают такие ключевые темы, как государство и институты в современном мире, внедрение новых технологий, управление и лидерство, предпринимательство и стартапы, исторические ценности, социальные инициативы и волонтерство, творчество и креативные индустрии, саморазвитие, профессиональный рост и карьера, семья, здоровье", - сообщили организаторы.

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