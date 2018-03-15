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В Москве простятся с Олегом Табаковым

Общество
15 марта, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Народного артиста СССР похоронят на Новодевичьем кладбище

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым состоится в четверг в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова, который он возглавлял. Актер скончался 12 марта в Москве, ему было 82 года.

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"В 9 часов утра двери Московского художественного театра откроются для всех желающих проститься с Олегом Павловичем Табаковым, - сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина. - Гражданская панихида начнется в 12:00 мск и продлится в течение часа".

Что касается отпевания Табакова, то этот церковный чин пройдет в закрытом режиме. "Отпевание Табакова по желанию родственников будет закрытым, поэтому место и время не разглашаются", - сказал ТАСС источник в Московской патриархии.

Похоронят артиста в этот же день на Новодевичьем кладбище. "Процедура захоронения назначена на 16:00 по московскому времени", - сообщил ТАСС источник в городской администрации. По словам собеседника агентства, Табаков будет похоронен на Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина и знаменитого российского художника Ильи Глазунова.

Соболезнования в связи с кончиной актера выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский и другие официальные лица. Узнав о смерти Табакова, люди в тот же день понесли цветы к Московскому художественному театру, в стенах которого состоялся стихийный траурный митинг.

Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он является лауреатом Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Артист - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова, он также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.

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