В российских школах пройдет открытый урок "Спасти жизнь человека"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минобрнауки совместно с порталом "Проектория" проведет в 15 марта четвертый открытый урок для российских школьников. Новая встреча будет посвящена тому, как современные высокие технологии помогают медикам спасать жизни людей.

За онлайн-трансляцией открытого урока можно будет наблюдать на портале "Проектория" и в группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Трансляция открытого урока пройдет из Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС". Модератором выступит руководитель Центра, промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков.

"Медицина в ближайшие годы - это команды врачей и инженеров биотехнологий, 3D-печать органов, цифровые двойники, телемедицина, лазерные, ядерные, нано- и IT-технологии - базис высокотехнологичной медицины, которая становится междисциплинарной областью знаний", - считает ректор "Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"" (НИЯУ МИФИ) Михаил Стриханов, который является одним из приглашенных экспертов открытого урока.

Кроме него в качестве приглашенных экспертов выступят генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Минздрава России, глава Московского онкологического НИИ (МНИОИ) им. Герцена Андрей Каприн, первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов и советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

По данным портала "Проектория", предыдущие всероссийские уроки набрали 10 млн просмотров и объединили 26,6 тыс. школ.