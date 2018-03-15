Россия и Франция наметили плотный график контактов по линии форума "Трианонский диалог"

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Россия и Франция вместе отметят в 2018 году важные годовщины в истории отношений двух стран. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный секретарь Координационного совета форума гражданского общества "Трианонский диалог" Александр Орлов в преддверии серии двусторонних коллоквиумов, которые пройдут в Париже в конце недели.

Он напомнил, что договоренность о создании российско-французского форума была достигнута на переговорах лидеров России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в мае 2017 года в Версале. "За минувшие десять месяцев нам удалось реализовать ряд важных проектов, среди которых, в первую очередь, хотел бы отметить запуск цифровой платформы "Трианонского диалога", - подчеркнул Орлов. - Вместе с французскими коллегами намечен плотный график наших контактов на этот год".

Так, на полях открывающегося в Париже международного книжного салона состоится презентация двуязычного сборника переписки первого президента России Бориса Ельцина с президентами Франции Франсуа Миттераном и Жаком Шираком.

Понять друг друга

Орлов также сообщил, что дебаты по проблемам российско-французских отношений пройдут в Институте политических наук "Сьянс По", с которым сотрудничает МГИМО в подготовке молодых специалистов. "С самого начала "Трианонский диалог" замышлялся как инструмент, обращенный прежде всего к молодежи", - отметил собеседник агентства.

"Разве не парадокс, что в век интернета, социальных сетей, наши знания друг о друге оставляют желать лучшего? Мы плохо знаем друг друга, а из-за этого и плохо понимаем друг друга", - заметил он. В этой связи, по его словам, в самое ближайшее время пройдет социологический опрос о восприятии россиянами и французами друг друга.

С этом же целью, по его словам, "Трианонский диалог" провел среди французской молодежи конкурс-викторину "Знаете ли вы Россию?". Его участникам были предложены 33 вопроса по истории России, российско-французских отношений. Пять победителей, определенных жюри, получат путевку на Чемпионат мира по футболу - на первые матчи сборной Франции в групповом турнире в Казани, Екатеринбурге и Москве.

Главная тема

Темой 2018 года Россия и Франция выбрали "Город будущего". "Именно развитие городской среды - один из главных локомотивов экономического роста", - заметил Орлов. Этот проект уже неоднократно обсуждался в разных аудиториях, в том числе с участием руководителей экономических ведомств двух стран - Максима Орешкина и Брюно Ле Мэра.

Но самая важная конференция, как отметил Орлов, ожидается в Санкт-Петербурге во время Петербургского экономического форума. "Мы планируем 24 мая провести сессию по этой теме и надеемся, что в ней примут участие президенты России и Франции, - сказал он. - Это наша стержневая тема, ведь она затрагивает не только экономические аспекты, но и экологию, градостроительство, инновации и волнует россиян и французов".

Фестиваль в честь Петипа

"Наши отношения сложно представить себе без развития культурных связей", - продолжил Орлов. В этом году, напомнил он, празднуется 200-летие со дня рождения Мариуса Петипа. Великому балетмейстеру будет посвящен международный музыкальный фестиваль, который пройдет в Клину в июне. Орлов рассказал, что недавно была найдена переписка Петра Чайковского с Петипа. "Эти письма будут переведены и станут темой конференции искусствоведов", - добавил он.

Поддержки, по его словам, заслуживает и возникшее в последние годы породнение объектов культуры. Так, побратимами уже стали Дом-музей Льва Толстого в Хамовниках и Дом Жорж Санд в Ноане. "У нас есть также идея породнить музей Тургенева в Буживале под Парижем с имением писателя Спасское-Лутовиново в Орловской области. Это послужит обмену выставками, экспонатами", - сказал Орлов.

Такие же надежды, по его словам, связаны с музеем-усадьбой Василия Поленова в Тульской области и нормандским городом Вель-ле-Роз. Поленов провел здесь несколько месяцев в качестве лауреата премии Российской академии художеств.

Дань уважения солдатам Первой мировой

"В августе мы планируем российско-французскую историко-археологическую экспедицию по местам битв Первой мировой войны в провинции Шампань, где сражался Русский экспедиционный корпус", - сказал Орлов. Он отметил, что экспедиция, которая пройдет под руководством известного французского археолога Пьера Малиновского, станет данью памяти русских солдат, защищавших Францию.

Поддержание исторической памяти, как подчеркнул Орлов, также является важнейшей задачей "Трианонского диалога". "Во Франции чтут память наших солдат. Это важно и для нынешних, и для будущих поколений", - отметил он.

Александр Орлов был назначен исполнительным секретарем Координационного совета "Трианонского диалога" осенью минувшего года по договоренности президентов двух стран. До этого дипломат, который 17 марта отмечает свое 70-летие, в течение девяти лет занимал пост посла РФ в Париже.