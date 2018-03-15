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Глава Ростуризма: турпоток из США вырос на четверть, несмотря на антироссийскую пропаганду

Общество
15 марта, 3:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Олег Сафонов считает, что именно кампания Запада по дискредитации России стала причиной увеличения туристического потока

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Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Несмотря на антироссийскую пропаганду, рост числа американских туристов в России за девять месяцев 2017 года составил 25% по сравнению с 2016 годом. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

"За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25% по отношению к аналогичному периоду 2016 [года]. Антироссийская пропаганда вызывает у американских граждан большой интерес к нашей стране", - сказал он.

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По его мнению, кампания Запада по дискредитации России способствует увеличению туристического потока: "Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть". Сафонов подчеркнул, что американские туристы не разочаровываются увиденным в России. "Они видят современную, мирную и развитую страну", - сказал он.

Глава Ростуризма также рассказал о дальнейших планах по увеличению турпотока в РФ из других стран: ведомство разрабатывает новую ФЦП по развитию туризма на 2019-2025 годы, на которую планируется потратить около 387,63 млрд рублей. "Я считаю, что к 2022 году мы сможем увеличить въездной турпоток на 20-25%", - добавил он.

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