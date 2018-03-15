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На дорогах Сахалина установят 30 комплексов видеофиксации в 2018 году

Общество
15 марта, 5:33 UTC+3

В 2017 году видеонаблюдение за дорогами области позволило снизить число ДТП на 3%

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Тридцать комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) установят на дорогах Сахалинской области в 2018 году. Об этом на очередном заседании областной думы сообщил начальник управления МВД России по Сахалинской области Олег Долгий.

"В 2018 году планировалось приобрести пять комплексов видеофиксации нарушений ПДД, но после проведенных совещаний в правительстве Сахалинской области принято наше предложение по оснащению улиц еще 25 подобными камерами. Полагаю, это позволит сделать наши дороги более безопасными и сохранить не одну жизнь, особенно детскую. В прошлом году на дорогах области погибли 100 человек, из них шесть детей", - сказал Долгий.

По его словам, всего на дорогах области установлен 71 комплекс фото- и видеофиксации, из них 30 - в прошлом году. "Это позволило снизить аварийность на дорогах области на 3%. На участках улиц, автодорог, контролируемых системами фото- и видеофиксации, не допущено ни одного ДТП, в котором погибли бы люди, а сумма наложенных штрафов возросла более чем в 2 раза и составила почти 88 млн рублей", - отметил начальник сахалинской полиции. 

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