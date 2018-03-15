Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сахалинские полицейские в 2017 году выявили около 50 коррупционных преступлений

Общество
15 марта, 6:40 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 15, марта. /ТАСС

Злоумышленники пытались украсть бюджетные деньги

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления МВД России по Сахалинской области в 2017 году выявили около 50 преступлений, связанных с посягательством на бюджетные средства. Об этом в четверг на очередном заседании сахалинского парламента сообщил руководитель ведомства Олег Долгий.

"Мы нацелены на выявление тех, кто наживается за служебный счет, использует служебные полномочия для незаконного обогащения. В прошлом году мы задокументировали порядка 50 преступлений, связанных с посягательством на бюджетные средства", - сказал Долгий.

В качестве примера он привел несколько особенно громких правонарушений. Так, в Холмском районе глава муниципального предприятия совместно с руководителем подрядной организации похитил более 7 млн рублей бюджетных средств при ремонте объектов ЖКХ.

В Тымовском городском округе руководитель муниципального предприятия похитил 126 млн рублей. Он поставил и смонтировал на объекте водоотведения поселка Тымовское оборудование, отличное от проектного. Задокументирована взятка в 3,5 млн рублей начальнику управления землепользования Южно-Сахалинска. Он способствовал передаче в муниципальную собственность земельного участка, взамен которого собственник получил другие участки в Южно-Сахалинске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сахалинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
2
Совбез ООН обсудил дело Скрипаля
3
Министр энергетики США ошеломлен фактом поставки в страну партии СПГ из России
4
Госдеп: связанные с Крымом санкции сохранятся до его передачи Россией Украине
5
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
6
Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах
7
США заблокировали российско-китайский проект заявления СБ ООН по КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама