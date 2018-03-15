Сахалинские полицейские в 2017 году выявили около 50 коррупционных преступлений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления МВД России по Сахалинской области в 2017 году выявили около 50 преступлений, связанных с посягательством на бюджетные средства. Об этом в четверг на очередном заседании сахалинского парламента сообщил руководитель ведомства Олег Долгий.

"Мы нацелены на выявление тех, кто наживается за служебный счет, использует служебные полномочия для незаконного обогащения. В прошлом году мы задокументировали порядка 50 преступлений, связанных с посягательством на бюджетные средства", - сказал Долгий.

В качестве примера он привел несколько особенно громких правонарушений. Так, в Холмском районе глава муниципального предприятия совместно с руководителем подрядной организации похитил более 7 млн рублей бюджетных средств при ремонте объектов ЖКХ.

В Тымовском городском округе руководитель муниципального предприятия похитил 126 млн рублей. Он поставил и смонтировал на объекте водоотведения поселка Тымовское оборудование, отличное от проектного. Задокументирована взятка в 3,5 млн рублей начальнику управления землепользования Южно-Сахалинска. Он способствовал передаче в муниципальную собственность земельного участка, взамен которого собственник получил другие участки в Южно-Сахалинске.