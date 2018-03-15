Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Всероссийский открытый урок "Спасти жизнь человека". Видеотрансляция завершена

Общество
15 марта, 10:02 UTC+3

Мероприятие посвящено тому, как современные высокие технологии помогают медикам спасать жизни людей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ректор "Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"" (НИЯУ МИФИ) Михаил Стриханов

Ректор "Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"" (НИЯУ МИФИ) Михаил Стриханов

© Николай Галкин/ТАСС

Минобрнауки совместно с порталом "Проектория" проводит четвертый открытый урок для российских школьников. Новая встреча посвящена тому, как современные высокие технологии помогают медикам спасать жизни людей.

В открытом уроке принимают участие ректор "Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"" (НИЯУ МИФИ) Михаил Стриханов, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Минздрава России, глава Московского онкологического НИИ (МНИОИ) им. Герцена Андрей Каприн, первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов и советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отчим пропавшей в Сочи пятилетней девочки признался в ее убийстве
2
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
3
Прощание с Олегом Табаковым проходит в МХТ имени Чехова
4
Лондон предоставит ОЗХО образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль
5
Совбез ООН обсудил дело Скрипаля
6
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
7
Госдеп: связанные с Крымом санкции сохранятся до его передачи Россией Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама