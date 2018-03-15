Всероссийский открытый урок "Спасти жизнь человека". Видеотрансляция завершена

Минобрнауки совместно с порталом "Проектория" проводит четвертый открытый урок для российских школьников. Новая встреча посвящена тому, как современные высокие технологии помогают медикам спасать жизни людей.

В открытом уроке принимают участие ректор "Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"" (НИЯУ МИФИ) Михаил Стриханов, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Минздрава России, глава Московского онкологического НИИ (МНИОИ) им. Герцена Андрей Каприн, первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов и советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.