Движение транспорта практически парализовано в Москве и области из-за снегопада

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Снегопад практически парализовал движение в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В столице отмечен рост количества мелких ДТП, что сильно затрудняет движение по ряду автомагистралей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сильные затруднения наблюдаются на всех основных въездных магистралях в столицу, большие пробки зафиксировали на юге, юго-востоке Подмосковья, на севере и северо-западе области.

По данным портала "Яндекс.Пробки", загруженность на дорогах Москвы оценивается в семь баллов.

Автомобилисты двигаются крайне медленно, стараясь соблюдать общий скоростной поток и не производить резких маневров, отметил собеседник агентства.

Столичное управление ГИБДД в связи с непогодой просит водителей быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

"В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными при движении, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим и избегать резкого торможения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты советуют водителям перед дорогой проверить исправность автомашины - работу тормозов, уровня незамерзающей жидкости и работу световых приборов.