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Сохранение языков и социальное развитие народов Севера обсудят на съезде в Якутии

Общество
15 марта, 9:22 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 15, марта. /ТАСС

Участники VII съезда Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии также рассмотрят вопросы, связанные с сохранением традиционного образа жизни

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ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Вопросы сохранения языков, традиционного уклада жизни и взаимодействия с промышленными компаниями обсудят участники VII съезда Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии, который состоится 20-21 марта. Об этом рассказал ТАСС в четверг первый вице-президент общественной организации Вячеслав Шадрин.

"119 делегатов съезда, представляющие все коренные народы Севера региона, будут работать на четырех переговорных площадках. В частности, состоится диалог представителей промышленных компаний и народов Севера. Наша задача - перейти от конфронтации к сотрудничеству, есть положительный опыт в некоторых районах, например, с компаниями "Прогноз" и "Алмазы Анабара" (дочерняя компания "Алросы"). Опыт этих компаний послужит примером для остальных", - рассказал собеседник агентства.

Шадрин отметил, что делегаты обсудят вопросы сохранения языка, культуры, образования северных народов. По его словам, владение языком среди народов Севера отличается.

"Относительно хорошая ситуация в регионе с долганским, чукотским и эвенским языками. Ситуация близка к критической в случае с эвенкийским и юкагирским языками. Из 1,26 тыс. юкагиров, проживающих в регионе, носителями родного языка являются менее 30 человек", - рассказал вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии.

Отдельно рассмотрят вопросы, связанные с сохранением традиционного образа жизни, в частности оленеводства, охоты, рыболовства.

"Остро стоят вопросы с землей. В ряде некоторых нормативных подзаконных актов внесены изменения не в пользу коренных народов. Ставится вопрос о том, чтобы жители северных районов платили арендные платежи за использование земель", - отметил он.

Шадрин добавил, что уровень социальной обеспеченности в отдаленных районах проживания северных народов остается низким.

"В частности, мы обсудим вопросы сохранения существующей социальной инфраструктуры на Севере. Не секрет, что многие социальные объекты находятся под угрозой закрытия из-за несоответствия новым федеральным нормативам, которые не учитывают условия северных территорий", - отметил он.

Собеседник агентства также сообщил, что рекомендации участников съезда рассмотрят на пленарном заседании с участием руководства региона.

Ассоциация коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия) создана в 1989 году. Объединяет пять коренных малочисленных народов региона: эвенков, эвенов, долган, юкагиров, чукчей.

Деятельность ассоциации направлена на защиту традиционного образа жизни и исконной среды обитания, на защиту прав коренных малочисленных народов Севера.

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