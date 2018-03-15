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"Яндекс" создал первый браузер с голосовым помощником

Общество
15 марта, 9:57 UTC+3

Теперь пользователи могут голосом открывать сайты и программы, спрашивать о прогнозе погоды, новостях и курсе валют

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В "Яндекс.Браузере" для Windows появился голосовой помощник с искусственным интеллектом "Алиса". Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Теперь пользователи могут голосом открывать сайты и программы, спрашивать о прогнозе погоды, новостях и курсе валют, включать любимые песни, выключать или перезагружать компьютер.

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"Люди пользуются голосовыми технологиями в самых разных ситуациях: строят маршруты голосом, ищут что-то на ходу, общаются с роботами колл-центров. Голосовое управление - один самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому мы добавляем "Алису" в сервисы Яндекса. На смартфонах она уже помогает миллионам и теперь переходит к компьютерам. В будущем она стремится стать полноценным личным ассистентом человека на разных устройствах", - рассказал руководитель десктопного "Яндекс.Браузера" Роман Иванов.

Как отмечается, "Яндекс.Браузер" стал первым браузером с голосовым помощником. 

"Алиса" - голосовой помощник, в основе которого лежат технологии нейронных сетей. "Алиса" способна импровизировать и обладает собственным характером. Она доступна пользователям приложений "Яндекс" для Android и iOS, а также в новой версии браузера для Windows.

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