Экстренная дегазация начата на мусорном полигоне в Клину

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Дегазация мусорного полигона "Алексинский карьер" началась в Клину, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"На территории города Москвы и Московской области поступают обращения граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха. Источником загрязнения воздуха является полигон твердых бытовых отходов "Алексинский карьер". Начаты работы по экстренной дегазации, проведено бурение 20 скважин", - сказали в ведомстве.

Лаборатории МЧС проводят мониторинг воздуха в районе свалки, превышения ПДК вредных веществ нет, отметили в пресс-службе. Проводится информирование населения об обстановке.

"В четверг в Москве и населенных пунктах Московской области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки", - добавили в МЧС.

В начале марта и в минувшие выходные в Волоколамском районе Подмосковья прошел митинг, участники которого жаловались на плохие условия жизни вблизи мусорного полигона "Ядрово", требовали его закрытия, рекультивации, а также отставки ряда должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев и взял ее на личный контроль.

По данным МЧС, на данный момент в районе полигонов "Кучино" в Балашихе и "Ядрово" превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано. На местах работают оперативные группы министерства, посты Мосэкомониторинга, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.