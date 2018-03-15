Лукашенко поздравил с 88-м днем рождения Жореса Алферова

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения лауреата Нобелевской премии, депутата Госдумы Федерального собрания России, академика Жореса Алферова, отметив вклад известного земляка в развитие мировой науки. Об этом сообщили в четверг в президентской пресс-службе.

"Ваши замечательные профессиональные достижения являются весомым вкладом в развитие мировой науки. В решении любых вопросов Вас отличают глубокое понимание, богатейший опыт, жизненная мудрость и принципиальность", - говорится в поздравлении.

Глава государства также отметил, что большого уважения заслуживает поддержка Жоресом Алферовым молодых ученых. "Убежден, что Ваша многогранная деятельность, активная гражданская позиция и высокий международный авторитет будут способствовать развитию всестороннего белорусско-российского сотрудничества", - подчеркнул Лукашенко.

Жоресу Алферову присвоено звание "Почетный гражданин города Витебска", уроженцем которого он является. Российский ученый также является почетным гражданином Минска и почетным доктором Белорусского госуниверситета. Несколько лет назад Лукашенко наградил ученого орденом Франциска Скорины.