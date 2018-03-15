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Московское метро переведено на усиленный режим работы из-за непогоды

Общество
15 марта, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В столице прогнозируется резкое падение температуры воздуха, метель и гололедица

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий. Такую информацию столичная подземка распространила в четверг в своем аккаунте в Telegram.

"Службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в четверг в Москве ожидается облачная погода, местами сильный мокрый снег, до 2 градусов мороза. Синоптики предупреждают о метели и гололедице, местами сильной. К вечеру ожидается понижение температуры до минус 10 градусов.

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