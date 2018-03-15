Московское метро переведено на усиленный режим работы из-за непогоды

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий. Такую информацию столичная подземка распространила в четверг в своем аккаунте в Telegram.

"Службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в четверг в Москве ожидается облачная погода, местами сильный мокрый снег, до 2 градусов мороза. Синоптики предупреждают о метели и гололедице, местами сильной. К вечеру ожидается понижение температуры до минус 10 градусов.