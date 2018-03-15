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Жителей пострадавшего при взрыве газа дома в Петербурге заселят через месяц

Общество
15 марта, 10:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, марта. /ТАСС

Жильцам пострадавших квартир на основании их заявлений оказывают экстренную социальную помощь

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Жители 23 квартир дома в Красносельском районе Петербурга, где 13 марта произошел взрыв газа, смогут заселиться примерно через месяц, сообщили в четверг ТАСС в районной администрации.

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"Пока нельзя заселить жильцов из третьего подъезда дома. Там может быть опасно, мы все проверяем. Это 20 квартир. Плюс жители еще трех квартир из примыкающих подъездов также не могут вернуться. Заселение может начаться примерно через месяц", - сказали в пресс-службе района, напомнив, что именно столько времени займут восстановительные работы по дому.

В городском комитете по социальной политике сообщили, что жителям пострадавших квартир на основании их заявлений оказывается экстренная социальная помощь. На данный момент с заявлениями обратились 13 семей. Общая сумма выделенной для них помощи составит около 2,3 млн рублей.

Единственный пострадавший от взрыва житель квартиры, где и произошел хлопок, находится в больнице им. Джанелидзе. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

О происшествии

Взрыв в квартире на восьмом этаже дома в Красносельском районе Петербурга произошел 13 марта, вслед за ним начался пожар, произошло обрушение внешних стен нескольких квартир и частично обрушились лестничные марши. Жильцы дома были эвакуированы.

Первыми разрешили вернуться жильцам квартир, расположенных в первом и пятом подъездах, наиболее удаленных от места взрыва.

Вечером 14 марта в свои квартиры вернулись жители из второго и четвертого подъездов.

По данным городских властей, некоторые жители из третьего подъезда временно поселились у родных, остальные отправились в маневренный фонд.

СК расследует уголовное дело в связи с инцидентом по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности".

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