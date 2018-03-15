"Мострансавто" вывело дополнительные автобусы на маршруты Подмосковья из-за снегопада

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Крупнейший автоперевозчик Московской области ГУП "Мострансавто" вывел дополнительные автобусы на маршруты в Видном, Егорьевске, Люберцах, Сергиевом Посаде и Щелково из-за затруднения движения общественного транспорта в связи со снегопадом. В целом в области автобусы ходят в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в четверг.

"Движение автобусов "Мострансавто" осуществляется в штатном режиме. В связи с непогодой движение затруднено в Видном, Люберцах, Щелково, Сергиевом Посаде, Егорьевске. В этих муниципалитетах для работы привлечены резервные автобусы (5% от автопарка филиалов)", - сообщили в пресс- службе министерства.

Ранее Главное управление МЧС по Московской области предупредило о неблагоприятной погоде 15 марта в Подмосковье. По данным спасателей, в области в течение суток ожидается обильный мокрый снег, метель до 15 м/с и гололедица. К вечеру температура воздуха опустится до -7… -10°С.