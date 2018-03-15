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Лысаков назвал "имиджевым шагом" перед ЧМ-2018 введение цветной разметки на дорогах

Общество
15 марта, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

При этом первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству отметил, что предполагаемое нововведение не повлияет на дорожную ситуацию

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что предполагаемое введение цветной разметки на дорогах не повлияет на дорожную ситуацию и станет своеобразным "имиджевый шагом" накануне проведения в России чемпионата мира по футболу.

"Это отчасти имиджевый шаг в преддверии чемпионата мира по футболу по отношению к нашим иностранным гостям. Реальные изменения в дорожном движении это вряд ли вызовет", - сказал Лысаков ТАСС в четверг, комментируя публикации в СМИ.

Более того, он прогнозирует крайне низкий коэффициент полезного действия от подобного нововведения при российских "затяжных холодах и снегопадах". "Большой пользы от этого, честно говоря, не вижу", - добавил замглавы комитета.

На взгляд Лысакова, для улучшения ситуации на российских дорогах необходимо провести ревизию всех дорожных знаков. "Начать надо с ревизии дорожных знаков, с уменьшения количества запрещающих знаков, поскольку их количество превышает и нормативы, и здравый смысл. Это было бы более полезно, чем введение цветной разметки", - заключил он.

В четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что новый ГОСТ дорожной разметки, утвержденный Росстандартом, содержит ряд нововведений. В частности, зоны, где запрещен обгон, впервые будут обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках - синими. Новые обозначения на асфальте не дадут пропустить водителям зону разворота или запрета выезда на перекресток. Разработчики нового стандарта пояснили изданию, что постарались сделать разметку максимально удобной для участников движения. Нововведения вступают в силу 1 июня 2018 года.

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Персоны
Лысаков, Вячеслав Иванович
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