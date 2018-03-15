В Ставропольском крае открыли новую школу со спортивным уклоном

ПЯТИГОРСК, 15 марта /ТАСС/. Новую современную школу со спортивным уклоном СОШ №31 на 500 мест открыли в четверг в Пятигорске. Строительство обошлось в 590 млн. рублей, из которых 375 млн составили федеральные средства, 168 млн выделил краевой бюджет, а остальное - муниципальная власть.

"Школа была построена на условиях софинансирования федеральной, региональной и муниципальной властей. <...> Школа великолепная, на 500 мест, со спортивным уклоном. России нужны здоровые и образованные граждане, и созданные здесь условия позволят выполнить эту нашу задачу", - сказал на церемонии открытия полномочный представитель президента России в СКФО Олег Белавенцев.

Строительство СОШ №31 началось в конце 2015 года. В новом здании более 350 помещений образовательно-спортивного и культурного, а также санитарно-бытового назначения. На трех этажах учебно-спортивного блока находятся 25 аудиторий, учебные лаборатории, библиотека, столовая, актовый зал и другие необходимые помещения.

Также здесь есть бассейн олимпийского стандарта, три спортзала, оснащенных всем необходимым оборудованием. Школа полностью укомплектована мебелью, технологическим, спортивным оборудованием и спортивным инвентарем. "По расписанию общеобразовательные занятия у ребят будут начинаться позже, а с раннего утра будут бассейн, спортзал, снаряды", - рассказали в школе.

Власти Ставрополья направляют на школы и детсады пятую часть бюджета. В 2017 году в крае построили четыре новые школы на 2,2 тыс. учеников, создали более 400 мест в системе дошкольного образования. А 5 марта новый корпус школы №8 на 504 места открыли в Ессентуках, в него вложили более 300 млн руб. Также 9 марта новое здание средней школы №7 в комплексе с детским садом, общей стоимостью 230 млн руб. торжественно открыли в селе Озек-Суат Нефтекумского городского округа Ставрополья.

В этом году власти планируют строительство новой школы и детского сада в Михайловске.