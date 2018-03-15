Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Несколько тысяч человек простились с народным артистом СССР Олегом Табаковым. Траурная церемония началась в 09:00 мск в Московском художественном театре, которым он руководил долгие годы.
"Людей пришло уже очень много, счет пошел на тысячи, пока точные цифры назвать сложно", - сказали ТАСС в пресс-службе МХТ. Сам зал театра практически заполнен, на сцене рядом с гробом сидят родные и коллеги, которые занимают места на специально установленных стульях.
Гроб с телом Табакова установлен прямо на сцене, которая заполнена цветами и венками.
Слева сидят супруга Табакова, актриса Марина Зудина, сыновья Антон и Павел, 11-летняя дочь Маша.
Зудина несколько раз подходила к гробу и не могла сдержать слез. Ее поддерживают ученики Олега Павловича - актеры Владимир Машков и Евгений Миронов.
Часть траурной церемонии шла под звуки скрипки Владимира Спивакова, который таким образом почтил память друга.
Проститься с актером пришли вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, которая не скрывала слез, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-мэр Леонид Печатников, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор Большого театра Владимир Урин, экс-глава ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт, режиссер Марк Захаров, скульптор Зураб Церетели.
Последнее "прощай" Олегу Павловичу также сказали актеры Ирина Мирошниченко, Станислав Любшин, Константин Хабенский, Валентин Гафт и Ольга Остроумова, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Вера Алентова и Владимир Меньшов, Сергей Безруков, Сергей Юрский, Федор Бондарчук, Вениамин Смехов, Рената Литвинова, Авангард Леонтьев, Игорь Костолевский, Дарья Мороз, Игорь Золотовицкий, Игорь Верник, Алексей Кравченко, Анатолий Белый, телеведущий Иван Ургант. На прощании были режиссеры Владимир Андреев, Валерий Фокин, Евгений Писарев, Констанин Богомолов, Юрий Грымов, Дмитрий Бертман, Сергей Женовач, Дмитрий Крымов, Адольф Шапиро, хоккеист Владислав Третьяк и другие.
Табаков умер 12 марта в Москве, ему было 82 года.
Гражданская панихида, на которой слова о Табакове смогут сказать его коллеги и чиновники, началась в 12:00 мск и продлится в течение часа.
Похоронят артиста в этот же день на Центральной аллее Новодевичьего кладбища, рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого, Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова.