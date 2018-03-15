Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова

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Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Первый заместитель художественного руководителя МХТ им. А. Чехова Анатолий Смелянский во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в МХТ имени А. П.Чехова. © Валерий Шарифулин/ТАСС

Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым © Валерий Шарифулин/ТАСС

Директор Московского театра-студии под руководством Олега Табакова Александр Стульнев, помощник художественного руководителя МХТ им. А. Чехова, глава репертуарно-актерского управления Ольга Хенкина, актриса Александра Захарова и художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров © Валерий Шарифулин/ТАСС

Режиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова © Сергей Бобылев/ТАСС

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, начальник управления театров и концертных организаций Департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников и режиссер Юрий Грымов (на втором плане справа) © Сергей Бобылев/ТАСС

У здания МХТ имени А. П.Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым. © Сергей Бобылев/ТАСС

Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра Валерий Фокин © Сергей Бобылев/ТАСС

Сын Олега Табакова ресторатор Антон Табаков, заместитель начальника Управления по внутренней политике администрации президента РФ Иван Демидов и спикер Госдумы Вячеслав Володин © Валерий Шарифулин/ТАСС

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин с супругой Ириной (на первом плане) и художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин (справа) © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым © Валерий Шарифулин/ТАСС

Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Сын Олега Табакова актер Павел Табаков, вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина и депутат Госдумы РФ, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин с супругой Ириной (на первом плане) и художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин (справа)

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сын Олега Табакова ресторатор Антон Табаков, заместитель начальника Управления по внутренней политике администрации президента РФ Иван Демидов и спикер Госдумы Вячеслав Володин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина, фотограф, журналист Юрий Рост и театральный режиссер Дмитрий Крымов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Главный режиссер Московского драматического театра "Сфера" Александр Коршунов (справа)

© Сергей Бобылев/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Сергей Бобылев/ТАСС

Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра Валерий Фокин

© Сергей Бобылев/ТАСС

Художественный руководитель и главный дирижер камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет

© Сергей Бобылев/ТАСС

У здания МХТ имени А. П.Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым.

© Сергей Бобылев/ТАСС

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, начальник управления театров и концертных организаций Департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников и режиссер Юрий Грымов (на втором плане справа)

© Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова

© Сергей Бобылев/ТАСС

Генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов и министр культуры РФ Владимир Мединский

© Сергей Бобылев/ТАСС

Режиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова

© Сергей Бобылев/ТАСС

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Директор Московского театра-студии под руководством Олега Табакова Александр Стульнев, помощник художественного руководителя МХТ им. А. Чехова, глава репертуарно-актерского управления Ольга Хенкина, актриса Александра Захарова и художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Первый заместитель художественного руководителя МХТ им. А. Чехова Анатолий Смелянский во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в МХТ имени А. П.Чехова.

© Валерий Шарифулин/ТАСС