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Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова

Общество
15 марта, 11:30 дата обновления: 15 марта, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище

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Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Сын Олега Табакова актер Павел Табаков, вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина и депутат Госдумы РФ, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
Сын Олега Табакова актер Павел Табаков, вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина и депутат Госдумы РФ, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
Сын Олега Табакова актер Павел Табаков, вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина и депутат Госдумы РФ, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин с супругой Ириной (на первом плане) и художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин (справа)
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин с супругой Ириной (на первом плане) и художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин (справа)
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин с супругой Ириной (на первом плане) и художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин (справа)
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сын Олега Табакова ресторатор Антон Табаков, заместитель начальника Управления по внутренней политике администрации президента РФ Иван Демидов и спикер Госдумы Вячеслав Володин
Сын Олега Табакова ресторатор Антон Табаков, заместитель начальника Управления по внутренней политике администрации президента РФ Иван Демидов и спикер Госдумы Вячеслав Володин
Сын Олега Табакова ресторатор Антон Табаков, заместитель начальника Управления по внутренней политике администрации президента РФ Иван Демидов и спикер Госдумы Вячеслав Володин
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина
Художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина
Художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина, фотограф, журналист Юрий Рост и театральный режиссер Дмитрий Крымов
Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина, фотограф, журналист Юрий Рост и театральный режиссер Дмитрий Крымов
Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина, фотограф, журналист Юрий Рост и театральный режиссер Дмитрий Крымов
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Главный режиссер Московского драматического театра "Сфера" Александр Коршунов (справа)
Главный режиссер Московского драматического театра "Сфера" Александр Коршунов (справа)
Главный режиссер Московского драматического театра "Сфера" Александр Коршунов (справа)
© Сергей Бобылев/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Бобылев/ТАСС
Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра Валерий Фокин
Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра Валерий Фокин
Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра Валерий Фокин
© Сергей Бобылев/ТАСС
Художественный руководитель и главный дирижер камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет
Художественный руководитель и главный дирижер камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет
Художественный руководитель и главный дирижер камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет
© Сергей Бобылев/ТАСС
У здания МХТ имени А. П.Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым.
У здания МХТ имени А. П.Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым.
У здания МХТ имени А. П.Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым.
© Сергей Бобылев/ТАСС
Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, начальник управления театров и концертных организаций Департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников и режиссер Юрий Грымов (на втором плане справа)
© Сергей Бобылев/ТАСС
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
© Сергей Бобылев/ТАСС
Генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов и министр культуры РФ Владимир Мединский
Генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов и министр культуры РФ Владимир Мединский
Генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов и министр культуры РФ Владимир Мединский
© Сергей Бобылев/ТАСС
Режиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова
Режиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова
Режиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова
© Сергей Бобылев/ТАСС
Вдова О. Табакова актриса Марина Зудина и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Вдова О. Табакова актриса Марина Зудина и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Директор Московского театра-студии под руководством Олега Табакова Александр Стульнев, помощник художественного руководителя МХТ им. А. Чехова, глава репертуарно-актерского управления Ольга Хенкина, актриса Александра Захарова и художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Директор Московского театра-студии под руководством Олега Табакова Александр Стульнев, помощник художественного руководителя МХТ им. А. Чехова, глава репертуарно-актерского управления Ольга Хенкина, актриса Александра Захарова и художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Директор Московского театра-студии под руководством Олега Табакова Александр Стульнев, помощник художественного руководителя МХТ им. А. Чехова, глава репертуарно-актерского управления Ольга Хенкина, актриса Александра Захарова и художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Первый заместитель художественного руководителя МХТ им. А. Чехова Анатолий Смелянский во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в МХТ имени А. П.Чехова.
Первый заместитель художественного руководителя МХТ им. А. Чехова Анатолий Смелянский во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в МХТ имени А. П.Чехова.
Первый заместитель художественного руководителя МХТ им. А. Чехова Анатолий Смелянский во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в МХТ имени А. П.Чехова.
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Сын Олега Табакова актер Павел Табаков, вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина и депутат Госдумы РФ, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин с супругой Ириной (на первом плане) и художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин (справа)
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сын Олега Табакова ресторатор Антон Табаков, заместитель начальника Управления по внутренней политике администрации президента РФ Иван Демидов и спикер Госдумы Вячеслав Володин
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина, фотограф, журналист Юрий Рост и театральный режиссер Дмитрий Крымов
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Главный режиссер Московского драматического театра "Сфера" Александр Коршунов (справа)
© Сергей Бобылев/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Бобылев/ТАСС
Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра Валерий Фокин
© Сергей Бобылев/ТАСС
Художественный руководитель и главный дирижер камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет
© Сергей Бобылев/ТАСС
У здания МХТ имени А. П.Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым.
© Сергей Бобылев/ТАСС
Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, начальник управления театров и концертных организаций Департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников и режиссер Юрий Грымов (на втором плане справа)
© Сергей Бобылев/ТАСС
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
© Сергей Бобылев/ТАСС
Генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов и министр культуры РФ Владимир Мединский
© Сергей Бобылев/ТАСС
Режиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова
© Сергей Бобылев/ТАСС
Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Директор Московского театра-студии под руководством Олега Табакова Александр Стульнев, помощник художественного руководителя МХТ им. А. Чехова, глава репертуарно-актерского управления Ольга Хенкина, актриса Александра Захарова и художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Первый заместитель художественного руководителя МХТ им. А. Чехова Анатолий Смелянский во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в МХТ имени А. П.Чехова.
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Несколько тысяч человек простились с народным артистом СССР Олегом Табаковым. Траурная церемония началась в 09:00 мск в Московском художественном театре, которым он руководил долгие годы.

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"Людей пришло уже очень много, счет пошел на тысячи, пока точные цифры назвать сложно", - сказали ТАСС в пресс-службе МХТ. Сам зал театра практически заполнен, на сцене рядом с гробом сидят родные и коллеги, которые занимают места на специально установленных стульях.

Гроб с телом Табакова установлен прямо на сцене, которая заполнена цветами и венками.

Слева сидят супруга Табакова, актриса Марина Зудина, сыновья Антон и Павел, 11-летняя дочь Маша.

Зудина несколько раз подходила к гробу и не могла сдержать слез. Ее поддерживают ученики Олега Павловича - актеры Владимир Машков и Евгений Миронов.

Под звуки скрипки

Часть траурной церемонии шла под звуки скрипки Владимира Спивакова, который таким образом почтил память друга.

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Проститься с актером пришли вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, которая не скрывала слез, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-мэр Леонид Печатников, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор Большого театра Владимир Урин, экс-глава ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт, режиссер Марк Захаров, скульптор Зураб Церетели.

Последнее "прощай" Олегу Павловичу также сказали актеры Ирина Мирошниченко, Станислав Любшин, Константин Хабенский, Валентин Гафт и Ольга Остроумова, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Вера Алентова и Владимир Меньшов, Сергей Безруков, Сергей Юрский, Федор Бондарчук, Вениамин Смехов, Рената Литвинова, Авангард Леонтьев, Игорь Костолевский, Дарья Мороз, Игорь Золотовицкий, Игорь Верник, Алексей Кравченко, Анатолий Белый, телеведущий Иван Ургант. На прощании были режиссеры Владимир Андреев, Валерий Фокин, Евгений Писарев, Констанин Богомолов, Юрий Грымов, Дмитрий Бертман, Сергей Женовач, Дмитрий Крымов, Адольф Шапиро, хоккеист Владислав Третьяк и другие.

Похороны пройдут на Новодевичьем

Табаков умер 12 марта в Москве, ему было 82 года.

Экспертное мнение

Автор: ПИСАРЕВ Евгений Писарев
Евгений

"Ну, знай, что я тебя люблю": о Табакове, великане среди лилипутов

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Гражданская панихида, на которой слова о Табакове смогут сказать его коллеги и чиновники, началась в 12:00 мск и продлится в течение часа.

Похоронят артиста в этот же день на Центральной аллее Новодевичьего кладбища, рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого, Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова.

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Умер Олег Табаков Умер Илья Глазунов Умер Леонид Броневой Умер Владимир Зельдин
Персоны
Табаков, Олег Павлович Голодец, Ольга Юрьевна Глазунов, Илья Сергеевич Гафт, Валентин Иосифович Собянин, Сергей Семенович Урин, Владимир Георгиевич Эрнст, Константин Львович Бондарчук, Федор Сергеевич Боярский, Михаил Сергеевич Броневой, Леонид Сергеевич Смехов, Вениамин Борисович Захаров, Сергей Георгиевич Алентова, Вера Валентиновна Фокин, Валерий Владимирович Литвинова, Рената Муратовна Миронов, Евгений Витальевич Остроумова, Ольга Михайловна Зельдин, Владимир Михайлович Матвиенко, Валентина Ивановна Антонова, Ирина Александровна Спиваков, Владимир Теодорович Леонтьев, Авангард Николаевич Хабенский, Константин Юрьевич Меньшов, Владимир Валентинович Ширвиндт, Александр Анатольевич Третьяк, Владислав Александрович Калягин, Александр Александрович Мединский, Владимир Ростиславович
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