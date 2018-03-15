Путин верит, что молодежь, воспитанная на принципах гуманизма, сделает мир лучше

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что современная молодежь, которая воспитывается на принципах гуманизма, сможет в будущем сделать наш мир лучше.

"Ничего изменить невозможно, кроме того, что своим примером воздействовать на тех молодых людей, в чьи руки неизменно попадет. Другого пути нет, - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в четверг в социальных сетях. - Современный мир пропитан идеями гуманизма, это не может не сказываться на современных молодых людях и это все-таки вселяет в меня надежду на то, что благодаря им наш мир будет становиться лучше".

Говоря о широко распространенном мнении, что нынешнее поколение молодых людей предпочитает виртуальную жизнь реальной, неспособно на подвиг и т.д., Путин заметил, что когда слышит подобные реплики, всегда вспоминает строчки из "Бородино" Михаила Лермонтова: "Да, были люди в наше время - могучее, лихое племя. Богатыри! Не вы".

"Так было всегда и так будет всегда. Мы очень любим своих детей, но наше представление о том, чего они должны добиться, строится на дне сегодняшнем, на нашем собственном понимании того, где мы находимся и что является мерилом успеха, мерилом достижения какой-то цели, - сказал президент. - И нам подчас не так просто посмотреть их глазами, потому что время бежит быстро".

По его мнению, "мы, как сейчас часто говорят в молодежной среде, "не догоняем" - не догоняем ситуации, не понимаем нюансов, поэтому мы должны помогать, должны создавать условия. Но мы не должны их ограничивать".

Образовательный центр "Сириус"

Именно для того, чтобы создать все возможные условия для развития будущих поколений и был создан детский образовательный центр "Сириус" в Сочи. Путин поделился воспоминаниями, как ему пришла эта идея.

"Первое, что пришло в голову - создать на базе этих [олимпийских] объектов базу подготовки спортсменов одаренных. А потом я подумал, почему только спортсменов? И вспомнил физико-математические и прочие специализированные школы, художественные и музыкальные училища. Так возникла идея именно учащихся этих школ сюда привлекать, создать им здесь дополнительные хорошие условия для развития", - рассказал он.

Путин подчеркнул, что "сейчас идет конкуренция за умы".

"У нас в 90-х в начале 2000-х годов очень многие талантливые люди выехали за рубеж, потому что здесь не видели перспектив своего трудоустройства и применения своим талантам. Но мы работаем над этим, условия созданы для этого. У меня еще одна мысль сейчас есть, - в заключение добавил он, поделившись планами сделать в помещениях бывшего олимпийского Медиа-центра полноценный театр для ребят, которые занимаются музыкой в "Сириусе", а также суперсовременные лаборатории".

"Я очень хочу, чтобы здесь разместились действующие, живые, высококлассные, мирового уровня лаборатории, чтобы дети, которые в "Сириусе" учатся и будут учиться, были причастны к живой, высококлассной науке. Мы это обязательно сделаем", - заключил президент.