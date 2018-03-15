Путин верит, что молодежь, воспитанная на принципах гуманизма, сделает мир лучше

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что современная молодежь, которая воспитывается на принципах гуманизма, сможет в будущем сделать наш мир лучше.
"Ничего изменить невозможно, кроме того, что своим примером воздействовать на тех молодых людей, в чьи руки неизменно попадет. Другого пути нет, - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в четверг в социальных сетях. - Современный мир пропитан идеями гуманизма, это не может не сказываться на современных молодых людях и это все-таки вселяет в меня надежду на то, что благодаря им наш мир будет становиться лучше".
Говоря о широко распространенном мнении, что нынешнее поколение молодых людей предпочитает виртуальную жизнь реальной, неспособно на подвиг и т.д., Путин заметил, что когда слышит подобные реплики, всегда вспоминает строчки из "Бородино" Михаила Лермонтова: "Да, были люди в наше время - могучее, лихое племя. Богатыри! Не вы".
"Так было всегда и так будет всегда. Мы очень любим своих детей, но наше представление о том, чего они должны добиться, строится на дне сегодняшнем, на нашем собственном понимании того, где мы находимся и что является мерилом успеха, мерилом достижения какой-то цели, - сказал президент. - И нам подчас не так просто посмотреть их глазами, потому что время бежит быстро".
По его мнению, "мы, как сейчас часто говорят в молодежной среде, "не догоняем" - не догоняем ситуации, не понимаем нюансов, поэтому мы должны помогать, должны создавать условия. Но мы не должны их ограничивать".
Именно для того, чтобы создать все возможные условия для развития будущих поколений и был создан детский образовательный центр "Сириус" в Сочи. Путин поделился воспоминаниями, как ему пришла эта идея.
"Первое, что пришло в голову - создать на базе этих [олимпийских] объектов базу подготовки спортсменов одаренных. А потом я подумал, почему только спортсменов? И вспомнил физико-математические и прочие специализированные школы, художественные и музыкальные училища. Так возникла идея именно учащихся этих школ сюда привлекать, создать им здесь дополнительные хорошие условия для развития", - рассказал он.
Путин подчеркнул, что "сейчас идет конкуренция за умы".
"У нас в 90-х в начале 2000-х годов очень многие талантливые люди выехали за рубеж, потому что здесь не видели перспектив своего трудоустройства и применения своим талантам. Но мы работаем над этим, условия созданы для этого. У меня еще одна мысль сейчас есть, - в заключение добавил он, поделившись планами сделать в помещениях бывшего олимпийского Медиа-центра полноценный театр для ребят, которые занимаются музыкой в "Сириусе", а также суперсовременные лаборатории".
"Я очень хочу, чтобы здесь разместились действующие, живые, высококлассные, мирового уровня лаборатории, чтобы дети, которые в "Сириусе" учатся и будут учиться, были причастны к живой, высококлассной науке. Мы это обязательно сделаем", - заключил президент.