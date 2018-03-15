Счастье для Путина заключается в возможности добиваться поставленных целей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что для него счастье - это возможность добиваться поставленных целей.

"Знаете, нет одинаковых отпечатков пальцев. Каждый человек отличается от другого не только отпечатками пальцев, но и своим восприятием мира. Каждый человек - это отдельный мир, и поэтому у каждого из нас, безусловно, свое понимание счастья, - сказал он в фильме Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в социальных сетях. - Для меня сегодня - это, безусловно, возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к этим целям".

Глава государства добавил, что когда ему удается добиваться того, к чему он идет, и, несмотря ни на какие сложности, добиваться этого результата, это приносит ему удовлетворение.

"В основе величия любой страны сегодня, во всяком случае, лежит экономика, - добавил Путин. - Она должна быть современной, конкурентоспособной, эффективной, основанной на новейших технологиях. И на этой базе, самое главное, мы должны добиваться повышения качества жизни наших людей, чтобы человек мог решать маленькие, большие, средние - те задачи, которые он перед собой ставит, и был бы счастлив".