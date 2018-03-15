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Роструд запустил первую российскую соцсеть для деловых контактов

Общество
15 марта, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Глава ведомства Всеволод Вуколов отметил, что, пользуясь этим инструментом, граждане смогут показать свою квалификацию и понять, где ее повысить

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Первая российская социальная сеть для профессиональных контактов Skillsnet запущена 15 марта, сообщил в четверг глава Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструд) Всеволод Вуколов на площадке ТАСС, где состоялась презентация этого проекта.

"Главное, к чему мы стремимся, чтобы этим инструментом воспользовались граждане, для того чтобы показать свою квалификацию. Для того, чтобы понять, где ее повысить. Конечно, она ориентирована прежде всего на молодежь",- сказал он.

По словам Вуколова, примерно 14 млн рублей затрачено на запуск этого проекта.

Глава ведомства рассказал, что Skillsnet даст возможность выбирать работодателя, места обучения и стажировки.

По его словам, молодые люди будут открывать в соцсети свой профиль, крупные и средние предприятия смогут разместить свои предложения по трудоустройству и стажировке. Также участники соцсети будут иметь возможность обмениваться информацией о том, где лучше работать, учиться и стажироваться.

Американская деловая социальная сеть LinkedIn - аналог Skillsnet - была заблокирована Роскомнадзором в ноябре 2016 года за нарушение закона о хранении персональных данных россиян. Закон "О персональных данных" вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории России.

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