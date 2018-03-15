В Кабардино-Балкарии проведут субботник в поддержку ветеранов

НАЛЬЧИК, 15 марта. /ТАСС/. Общереспубликанский субботник в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) проведут в Кабардино-Балкарии (КБР) 24 марта. На уборку выйдут сотрудники всех государственных учреждений, которые перечислят свою зарплату за работу в выходной день в пользу участников войны и вдов погибших воинов, говорится в тексте постановления правительства региона, принятом на очередном заседании кабмина в четверг.

"Ежегодно по инициативе объединения профсоюзов Кабардино-Балкарии и Совета ветеранов проводится общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения, ветеранов ВОВ. В текущем году предлагается провести субботник 24 марта, в субботу, а заработанные средства будут направлены для единовременной выплаты ветеранам ВОВ в канун 9 мая, а также на оказание материальной помощи, на ремонт жилья и их социально-бытового обустройства", - сказал министр труда, занятости и социальной защиты КБР Альберт Тюбеев, представляя единогласно принятый членами правительства док

В министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР ТАСС сообщили, что в республике ежегодно инвалидам и участникам ВОВ, а также вдовам погибших воинов к 9 мая выплачивают по 20 тыс. рублей.

"В 2017 году 243 ветеранам ВОВ и вдовам погибших в годы войны выплачено по 20 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила 4,946 млн рублей (в 2016 году выплата осуществлена 323 ветерану, сумма выплат составила 6,46 млн рублей)", - уточнили в министерстве. Остаток средств после выплат ко Дню Победы направляют на оказание ветеранам ВОВ и вдовам погибших воинов помощи в ремонте жилых помещений. Так, в 2017 году материальная помощь оказана 32 инвалидам, участникам ВОВ и вдовам погибших воинов на сумму более 2,9 млн рублей (в 2016 году - 39 гражданам, на сумму более 2,3 млн руб.).