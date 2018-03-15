Росздравнадзор проверит подмосковную больницу, где врачи жаловались на нехватку лекарств

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Росздравнадзор организует проверку Лотошинской центральной районной больницы (ЦРБ), врачи которой обращались к ее руководству с предупреждением о том, что с оказанием неотложной медицинской помощи могут возникнуть сложности из-за нехватки лекарств и проблем с оборудованием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по данному факту", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В свою очередь министр здравоохранения Московской области заявил, что планируется также служебная проверка больницы. "По представленной информации, проводится служебная проверка. Предварительно сообщаем, что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты имеются в наличии в Лотошинской ЦРБ", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.