Группа компаний "УЛК" открыла три социальных объекта в Архангельской области

Ледовый дворец, дом культуры и новое здание регистратуры открылись в Устьянском районе Архангельской области. Строительство объектов стало примером успешного государственно-частного партнерства группы компаний "УЛК" и правительства региона.

"Все эти проекты: дом культуры, новая регистратура, ледовый дворец - часть нашего общего бизнеса. Мы развиваем социальные объекты, чтобы сохранить и привлечь молодые талантливые кадры", - сказал генеральный директор ГК "УЛК" Владимир Буторин.

Третьяк, Роднина и Журова в Березнике

В деревне Березник Устьянского района начал работу ледовый дворец площадью 4 тыс. кв. м и зрительными трибунами на 370 мест. Он включает арену с искусственным льдом, раздевалки для спортсменов, помещение для заточки коньков, тренажерный зал, зону сухих тренировок, фитнес-студию и кафе. Благодаря современной системе климат-контроля температура на ледовой площадке будет постоянно поддерживаться на уровне от шести до 13 градусов, а внутри бытовых помещений - на уровне 21-22 градусов.

"Ледовый дворец стал еще одной площадкой для проведения соревнований, приема гостей и точкой притяжения для местных жителей. Строительство такого дворца - пример социальной ответственности бизнеса. Вклад ГК "УЛК" в спортивную инфраструктуру - это инвестиции в будущее, в новых чемпионов", - сказал на церемонии открытия 10 марта губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Уже известно, что во дворце спорта начнут тренироваться хоккейный клуб "УЛК", детские команды, а также фигуристы. Кроме того, планируется возведение второго здания спорткомплекса в 20 метрах от первого. Между ними сформируют двухэтажный комплекс с игровыми площадками и финтес-залом. На задней площадке появится спортивный городок под открытым небом с уличными тренажерами.

Символическое вбрасывание шайбы в новом ледовом дворце сделали глава Архангельской области, легенды спорта, политики Владислав Третьяк, Ирина Роднина и Светлана Журова. "Разве могли мы мальчишками из простой деревни представить, что к нам сюда приедут столько олимпийских чемпионов: Владислав Третьяк, Ирина Роднина, Светлана Журова. Это хороший день, мы его надолго запомним. Этот ледовый дворец построен всего за девять месяцев командой, которая занимается реализацией социальных проектов "УЛК", - сказал Буторин.

Культура на селе

Открытие дома культуры состоялось в поселке Богдановский Устьянского района. Объект возвели на месте ветхого здания за 10 месяцев. Он объединил клуб, библиотеку, зрительный зал на 140 мест, танцевальный зал с хореографическими станками.

В ДК организована работа кружков по вокальному пению, хореографическому и театральному искусству, а также предусмотрены помещения для ветеранских и общественных организаций. Всего здесь занимаются 80 детей и 280 представителей старшего поколения.

В поселке переложены все инженерные сети и установлена автоматизированная модульная котельная, к которой наряду с другими социальными объектами подключили и новый ДК. Здание полностью благоустроено: есть горячая и холодная вода, санузлы оборудованы современной сантехникой.

По словам Владимира Буторина, культурный центр открыт в рамках программы строительства и капитального ремонта домов культуры в лесозаготовительных и лесопромышленных населенных пунктах холдинга. "В 2015 году был капитально отремонтирован дом культуры в поселке Студенец, в этом году построено здание в Богдановском. Программа будет продолжена: новый дом культуры появится в Глубоком, а затем и в других поселках", - сказал гендиректор ГК "УЛК".

В 2018 году при поддержке лесопромышленного холдинга также начнется первый этап возведения дворца культуры на 500 мест в поселке Березник.

"Развитие и возрождение в населенных пунктах объектов культуры - одно из важнейших направлений нашей работы, - подчеркнул Игорь Орлов. - Уверен, что дом культуры станет центром общественной жизни поселка, создаст благоприятную среду для сохранения народных традиций и развития талантов, среду, которая объединяет общество".

Деревенская медицина по-новому

Новое здание регистратуры поликлиники в Устьянской центральной районной больнице построено в рамках проекта "Бережливая поликлиника", направленного на повышение качества обслуживания пациентов.

Для удобства посетителей и увеличения скорости обслуживания здесь введена система электронной очереди. Сориентироваться пациентам помогает администратор в зале, а количество окон регистратуры увеличено до четырех. В помещении установлено электронное расписание работы врачей и электронный инфомат. Организована работа call-центра - для этого выделена дополнительная телефонная линия.

Как рассказал главный врач Устьянской ЦРБ Александр Чеглаков, количество сотрудников регистратуры увеличили, весь персонал прошел обучение.

В проектирование здания, обустройство инженерных коммуникаций и строительство ГК "УЛК" вложила более 30 млн рублей. "Новое здание регистратуры районной больницы - только первый этап в создании современного высокотехнологичного диагностического и лечебного центра в нашем регионе. Этот долгосрочный проект "УЛК" реализует с 2015 года при поддержке правительства Архангельской области. Благодаря совместной работе, больница уже пополнилась современным диагностическим оборудованием, спецтехникой, проведены ремонты некоторых объектов и полностью модернизированы инженерные сети на территории больничного городка", - сообщили в холдинге.

В течение пяти лет планируется построить, капитально отремонтировать и оснастить современным оборудованием все четыре отделения Устьянской ЦРБ. В 2019 году начнется возведение нового корпуса терапевтического отделения с комфортными палатами, залом лечебной физкультуры, массажным кабинетом для восстановления пациентов после заболеваний и травм. Общий объем инвестиций в развитие ЦРБ, включая новую регистратуру, составит 50 млн рублей.