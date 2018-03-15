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Путин простился с народным артистом СССР Олегом Табаковым

Общество
15 марта, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Глава государства возложил бордовые розы к гробу покойного и выразил соболезнования его родным

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг пришел проститься с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым.

Путин возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к родным Табакова и выразил им соболезнования.

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Ранее глава государства направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актера. В ней он подчеркнул, что "Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком. Поистине народным любимцем".

По мнению президента, Табаков "всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников". "Его уход - огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников. Для всей России", - уверен Путин.

Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым проходит в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова, который он возглавлял. С самого утра почитатели его таланта, друзья, деятели культуры, представители власти приходят в театр, чтобы почтить память великого артиста.

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Актер скончался 12 марта в Москве, ему было 82 года. Похоронят артиста в этот же день на Новодевичьем кладбище.

Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он является лауреатом Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Артист - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова, он также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей

Церемония прощания, как ожидается, продлится до 14:00, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище в Москве.

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