Путин признал, что молодым "лихачил" на "Запорожце", который выиграла в лотерею его мать

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что в молодости "лихачил" на "Запорожце", который выиграла в лотерею его мать. Во второй части нового фильма журналиста Андрея Кондрашова "Путин", который выложен в социальных сетях, друг молодости Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин рассказал, что президент в молодости любил "лихачить" за рулем.

"Бывало, да, не буду скрывать. Но я сожалею об этом, и прошу это никогда никого не делать", - признался глава государства. Теперь, добавил Путин, он старается не поддаваться азарту. "Если такое возникает, то стараюсь это в себе подавлять. Азарт не самый лучший советчик для принятия взвешенных решений", - пояснил он.

Путин рассказал, что его мать выиграла этот автомобиль в лотерею, и на семейном совете решили не избавляться от машины, а оставить ее для сына. "Хорошо помню тот семейный совет, "совет в Филях": родители сидели за столом и думали, что с этим делать. И вдруг мама говорит, возьмем машину, пусть сынок ездит на машине", - поделился Путин воспоминанием.

Глава государства добавил, что семья Путиных тогда жила в однокомнатной квартире, на последнем этаже, где иногда протекала крыша. "Жили без всяких условий, даже душа не было. И в таких условиях раз - и выиграла мама эту машину", - сказал президент. Он считает, что родители могли бы "продать этот билет и выбраться из коммуналки в кооперативную квартиру", но они приняли другое решение. Президент отметил, что в такой обстановке в те годы жили многие, "но эти материальные ограничения не были чем-то таким, что омрачало нашу жизнь".

Ролдугин рассказал, как Путин однажды приехал к нему в военную часть, где тогда служил музыкант. Он сбежал с Путиным в самоволку, и друзья на этом самом "Запорожце" поехали кататься по ночному Петербургу. "Безобразие! Наказать его надо было! Виноват", - пошутил Путин, вспоминая эту историю.

Виолончелист поделился и другим воспоминанием - как в 1990-е годы будущему президенту во времена работы в Санкт-Петербурге приходилось, чтобы обеспечить защиту близких, даже спать с ружьем. "Было много надуманного, много сказок на этот счет, "бандитский Петербург" и так далее. Но все-таки ситуация была боевой. Я у себя на даче ложился спать с ружьем, это правда. Но времена были такие. Береженного бог бережет", - прокомментировал это Путин.