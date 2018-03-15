Никита Михалков поскользнулся и получил ушиб в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков поскользнулся и ударился головой, выходя из машины в ходе визита в Нижний Новгород.

Об этом он сообщил в четверг, отвечая на вопрос журналиста, в ходе встречи с волонтерами в региональном штабе кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.

Утром в четверг в нижегородских СМИ появилась информация о том, что Михалков подскользнулся и получил ушиб, после чего ему стало плохо во время съемок на телевидении в Нижнем Новгороде. Также сообщалось, что он был доставлен в одну из местных больниц.

"Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины. Нормально [состояние], как видите. ...Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, сильно ударился головой", - сказал Михалков, отвечая на вопрос журналиста о самом происшествии и состоянии здоровья.