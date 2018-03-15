Российским школьникам рассказали о медицине будущего

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ведущие эксперты в области медицины и интернет-технологий рассказали школьникам о том, какие медицинские специальности и технологии будут востребованы в ближайшем будущем, на четвертом Всероссийском открытом уроке Министерства образования и науки РФ и портала "Проектория", который прошел в Москве в четверг, передает корреспондент ТАСС.

Организаторы посвятили урок теме сотрудничества врачей и инженеров для развития медицины.

Цикл Всероссийских открытых уроков "Проектории" стартовал 8 февраля. Они были посвящены сельскому хозяйству ("Что ты знаешь о еде?"), урбанистике, архитектуре и строительству ("Дом, в котором хочется жить") и современным технологиям ("Нереальная реальность"). За студией, в которой проходит урок, благодаря онлайн-трансляции на портале "Проектория" и в группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" могут следить школьники, учителя и родители по всей стране. Предыдущие уроки уже набрали 10 млн просмотров и объединили 26,6 тыс. школ.

"В ближайшей перспективе будут востребованными и перспективными профессии патоморфологов, радиологов - вместо 1,8 тыс. работают около 1 тыс. врачей, медицинских физиков - сегодня у нас в стране их всего 380 при необходимых 1,1 тыс. Не хватает медицинских генетиков. Не хватает операторов-радиологов, это средний медицинский персонал, очень интересная специальность, их пока человек 300, а надо 3 тысячи. Мы ждем новое, молодое, умное и квалифицированное пополнение", - рассказал ТАСС перед уроком приглашенный эксперт встречи, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Минздрава России, глава Московского онкологического НИИ (МНИОИ) имени Герцена Андрей Каприн.

По его словам, медицинские технологии развиваются чрезвычайно быстро, поэтому для специалистов в этой сфере всегда найдется работа. "Проблема переизбытка кадров нам долго не будет грозить. Квалифицированные специалисты будут всегда на вес золота", - уверен Каприн.

Также во встрече приняли участие ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) Михаил Стриханов, первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов и советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Уверенность в будущем

Открытый урок дал школьникам возможность убедиться, что они выбрали правильный путь, чтобы в будущем освоить профессию своей мечты. "Мне очень нравится биология, и я закончила 9 классов физматшколы. Я хотела пойти на биоинженера или на хирурга. Для меня было очень важно получить подтверждение, что я иду по правильному пути, добиваюсь того, что мне потом в жизни пригодится, будет нужно для моей карьеры", - рассказала ТАСС после открытого урока ученица 10 класса Наталья Краева.

"Урок был очень интересным, понятным и информативным для меня, так как я выбираю профиль хим-био на стыке инженерии и химии. Я хочу поступать в МИСиС, потому что здесь находятся большие серьезные лаборатории, в которых можно получить много практических знаний, чтобы использовать их в дальнейшем", - поделился с ТАСС впечатлениями ученик 8 класса Даниил Забарин.

Участие родителей

"Очень важно, что урок смотрят и родители, потому что родителям также важно понять, какая судьба ждет ребенка, важен правильный выбор профессии. Наши дети имеют возможность прикоснуться к новым специальностям, которые существуют в каждой отрасли", - сказала в разговоре с журналистами министр образования и науки РФ Ольга Васильева, которая стала специальным гостем открытого урока.

По словам министра, цикл открытых уроков будет продолжен, потому что за четыре встречи организаторам удалось охватить лишь малую часть профессий будущего.