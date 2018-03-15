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Центр по примирению: более 4 тыс. мирных жителей покинули в четверг Восточную Гуту

Общество
15 марта, 14:54 UTC+3 /Сирия/ 15, марта. /ТАСС

Сообщается, что всего к концу дня ожидается выход не менее 13 тыс. человек

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 15 марта. /ТАСС/. Более 4 тыс. мирных жителей вышли в четверг из Восточной Гуты с начала действия гуманитарной паузы, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"В соответствии с достигнутой договоренностью при содействии российского Центра примирения осуществляется вывод мирных жителей из населенных пунктов Хамурия, Сакба и Хаззе южнее города Дума по открытому 15 марта гуманитарному коридору. В настоящее время со стороны Хамурии выведено свыше 4 тыс. человек. Выход людей продолжается. Всего к концу дня ожидается выход не менее 13 тыс. человек", - сказал он.

Для всех мирных жителей сирийские власти организовали пункты приема, где им оказывается помощь, предоставляется горячее питание и вода, работают медики.

Кроме того, при содействии Центра в четверг в город Дума для оказания помощи населению введен гуманитарный конвой из 25 большегрузных автомобилей. "Населению доставлено 137 т продовольствия, детского питания и медикаментов", - отметил генерал.

17-ая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в 09:00 по местному времени (10:00 мск).

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