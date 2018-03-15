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Путин ознакомится с работой Национального медцентра в Петербурге

Общество
15 марта, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Президент планирует обсудить широкий круг вопросов развития здравоохранения

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин совершит 16 марта рабочую поездку Санкт-Петербург, где посетит Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А.Алмазова.

"Президент ознакомится с работой учреждения и встретится с представителями медицинского сообщества, пациентских организаций, образовательных учреждений и врачебных ассоциаций России. Планируется обсудить широкий круг вопросов развития отечественного здравоохранения", - сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А.Алмазова - крупнейший многопрофильный центр России, в котором трудятся более 7 тыс. сотрудников и проходят обучение свыше 2 тыс. специалистов отрасли.

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