Дорогу к Крымскому мосту в Керчи введут одновременно с движением по переправе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Автомобильную дорогу к Крымскому мосту в Керчи откроют одновременно с движением машин по переправе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым.

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

Президент России Владимир Путин, общаясь в среду со строителями Крымского моста, не исключил, что движение автомобилей по транспортному переходу через пролив откроют раньше планировавшегося на декабрь срока. Руководитель компании "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг, в свою очередь, доложил, что автомобильную часть моста могут сдать после 9 мая 2018 года. Одновременно с мостом со стороны Крыма и Кубани строят автомобильные подходы к нему.

"Открытие рабочего движения [по автоподходу к мосту со стороны Керчи] будет синхронизировано с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту", - сообщили в пресс-службе комитета. В ведомстве отметили, что общая готовность объекта составляет 80%.

Автомобильная дорога, ведущая к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма, - это один из ключевых элементов создаваемой транспортной системы полуострова. Автоподход соединит Крымский мост с федеральной трассой "Таврида", обеспечив возможность перемещения для всего автотранспорта, направляющегося через Керченский пролив и обратно на материк.

Автоподход включает в себя три искусственных сооружения (путепровода) и транспортную развязку, готовность которых составляет от 30 до 82%.