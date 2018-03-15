Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турпоток в Калужскую область за семь лет увеличился в 3,5 раза

Общество
15 марта, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

По словам губернатора региона Анатолия Артамонова, это 11-й показатель по стране

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Туристический поток в Калужскую область за последние семь лет вырос в три с половиной раза, в минувшем году регион посетили более 2,4 млн туристов. Об этом в четверг сообщил губернатор Анатолий Артамонов в ходе итогового отчета за 2017 год на сессии регионального Заксобрания.

"В минувшем году нашу область посетили 2,44 млн туристов и экскурсантов. Это одиннадцатый показатель по всей стране. По сравнению с 2010 годом туристский поток увеличился в три с половиной раза", - сказал руководитель региона. Губернатор напомнил, что в городах Калужской области, которые входят в маршруты "Золотого кольца России", проходят военно-исторические, музыкальные, художественные, этнографические фестивали.

"Построены Инновационный культурный центр в городе Калуге и Центр культурного развития в городе Тарусе. Заканчивается строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики. Возрождается популярность исконно калужских брендов "Калужское тесто", "Хлудневская игрушка", - отметил губернатор. Кроме того, за последние годы власти региона провели ремонтно-реставрационные работы на 36 объектах культурного наследия в Калуге и Боровске.

Приоритетами развития отрасли глава региона назвал развитие детского туризма и продвижение исторических и культурных брендов. Кроме того, власти региона намерены развивать региональные и международные авиаперевозки. Так, в Калуге планируется открыть международный терминал аэропорта с пунктом пропуска через государственную границу.

В 2016 году Калужскую область посетило более 2,2 млн туристов. По итогам года регион вошел в десятку субъектов РФ по темпам развития туризма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калужская область
Страны
Россия
Персоны
Артамонов, Анатолий Дмитриевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
3
Путин рассказал, как принимал решение о штурме террористов в театре на Дубровке
4
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама