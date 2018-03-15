Турпоток в Калужскую область за семь лет увеличился в 3,5 раза

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Туристический поток в Калужскую область за последние семь лет вырос в три с половиной раза, в минувшем году регион посетили более 2,4 млн туристов. Об этом в четверг сообщил губернатор Анатолий Артамонов в ходе итогового отчета за 2017 год на сессии регионального Заксобрания.

"В минувшем году нашу область посетили 2,44 млн туристов и экскурсантов. Это одиннадцатый показатель по всей стране. По сравнению с 2010 годом туристский поток увеличился в три с половиной раза", - сказал руководитель региона. Губернатор напомнил, что в городах Калужской области, которые входят в маршруты "Золотого кольца России", проходят военно-исторические, музыкальные, художественные, этнографические фестивали.

"Построены Инновационный культурный центр в городе Калуге и Центр культурного развития в городе Тарусе. Заканчивается строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики. Возрождается популярность исконно калужских брендов "Калужское тесто", "Хлудневская игрушка", - отметил губернатор. Кроме того, за последние годы власти региона провели ремонтно-реставрационные работы на 36 объектах культурного наследия в Калуге и Боровске.

Приоритетами развития отрасли глава региона назвал развитие детского туризма и продвижение исторических и культурных брендов. Кроме того, власти региона намерены развивать региональные и международные авиаперевозки. Так, в Калуге планируется открыть международный терминал аэропорта с пунктом пропуска через государственную границу.

В 2016 году Калужскую область посетило более 2,2 млн туристов. По итогам года регион вошел в десятку субъектов РФ по темпам развития туризма.