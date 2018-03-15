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Скворцова констатировала большое отставание России в диагностике и лечении онкологии

Общество
15 марта, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

По словам главы Минздрава, пятилетняя выживаемость составляет около 54%

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова констатировала значительное отставание РФ в ранней диагностике и лечении онкологических заболеваний и отметила, что показатель одногодичной летальности необходимо уменьшить в два раза, чтобы достичь мировых показателей. Об этом она заявила в четверг на научной конференции, посвященной национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями в Российской академии наук (РАН).

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании федеральному собранию отметил, что в РФ необходимо подготовить и реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологией.

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О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

"Группа заболеваний - онкологические - характеризуют уровень биомедицины национальной любой страны, в связи с тем, что это комплексное видение возможностей системы медицинской и здравоохраненческой в том числе. У нас после проведенной несколько лет назад мощной инвентаризации оказалось, что самое большое отставание именно по онкологии. И оно касается нескольких аспектов, поскольку не было фактически, была на очень низком уровне ранняя выявляемость онкологическая", - сказала министр.

"Одногодичная летальность составляет 22% по итогам 2017 года. <…> Пятилетняя выживаемость приближается к 54%", - добавила она.

Целевыми показателями по этим направлениям являются 70% - по пятилетней выживаемости, и 12% - по одногодичной летальности. Министр уточнила, что показатель пятилетней выживаемости фактически говорит об излечении от онкологического заболевания. Показатель одногодичной длительности говорит об эффективности диагностики: если заболевание выявляется на поздней стадии, то вероятность того, что пациент не переживет год, очень высока.

Более 3,5 млн россиян - почти 2,4% населения страны - находятся на учете в онкологических учреждениях. Об этом в четверг на конференции, посвященной формированию национальной стратегии по борьбе с онкозаболеваниями, сообщил и. о. главы Российский онкологический центр (РОНЦ) им. Блохина, член-корреспондент РАН Иван Стилиди.

"На учете в онкологических учреждениях России более 3,5 млн пациентов, это почти 2,4% населения страны. Прирост заболеваемости отмечается и составил 36% от 2009 года до 2016", - сказал Стилиди.

По итогам 2016 года, отметил он, заболеваемость в России оказалась ниже, чем в США и Канаде. В то же время смертность в России из-за онкологии была выше, чем в этих странах.

В 2016 году в России доля пациентов, у которых онкозаболевания были выявлены на 1-2 стадии, составила 54,7% против 46,7% в 2009 году. Стилиди констатировал, что в 2016 году по сравнению с 2009 годом снизилась одногодичная летальность, а также увеличилась доля пациентов, переживших пять лет после диагностики онкозаболевания.

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